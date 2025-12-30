Juanse Laverde respondió a críticas por su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Juanse Laverde se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras confirmarse su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Mientras muchos celebraron su participación, otros usuarios cuestionaron el origen de su reconocimiento con una pregunta repetitiva, ¿por qué es famoso?

En un video publicado en sus redes, el artista dejó claro que no asumiría los comentarios como un tema personal, sino como una oportunidad para exponer el camino que ha recorrido.

¿Qué dijo Juanse Laverde sobre las críticas por su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Juanse explicó que entiende que no todos los públicos conocen su historia, pero que eso no invalida los años de trabajo que respaldan su carrera.

Sin atacar directamente a nadie, el artista enfatizó que cada quien construye su camino a su ritmo, y que el suyo ha estado marcado por disciplina, constancia y pasión por la música desde la infancia.

¿Cuáles son los logros que respaldan la carrera artística de Juanse Laverde?

Juanse hizo un repaso de su trayectoria profesional y recordó que a los once años recibió un premio India Catalina como artista infantil, un logro que marcó un punto de partida importante en su visibilidad nacional.

Con el paso de los años, consolidó un repertorio musical que incluye canciones como Jaque Mate, Alma Mariposa y Contacto Cero, temas que han logrado posicionarse en plataformas digitales y viralizarse en distintos países.

Además, destacó que su carrera no se ha limitado al entorno local, sino que ha realizado giras internacionales, especialmente en Venezuela, y participó en conciertos fuera de Colombia.

Uno de los momentos más significativos que mencionó fue su presentación en Nueva York junto a Guayacán Orquesta, donde compartió escenario ante más de 20.000 asistentes.

¿Qué significa para Juanse Laverde entrar a La casa de los famosos Colombia?

Más allá de la polémica, Juanse Laverde aseguró que su participación en el reality no busca validar su fama, sino sumar una nueva experiencia a su proceso profesional.

Para él, el programa representa una oportunidad de mostrarse desde otra faceta y conectar con nuevas audiencias que quizá no conocían su historia musical.

También resaltó el valor de su equipo de trabajo y de un fandom que lo ha acompañado de manera constante en cada etapa y dejó claro que su lugar en La casa de los famosos Colombia no es producto del azar, sino del recorrido que ha construido paso a paso, defendiendo que la fama también se gana con dedicación, escenarios recorridos y música que conecta con miles de personas.