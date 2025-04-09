Yina Calderón sorprende con sus nuevas habilidades en el boxeo: "Estoy aprendiendo"

Yina Calderón se prepara para su evento Stream Fighters. Allí compartió detalles de sus aprendizajes en el tema de boxeo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el boxeo?

A través de redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se prepara para su evento de boxeo. Recordemos que su rival será Andrea Valdiri y se realizará el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Recientemente, la creadora de contenido compartió que se encuentra en México para realizar distintos proyectos personales. En esta ocasión, mostró su visita a una reconocida tienda de guantes de boxeo

"Estoy aprendiendo acá de boxeo, miren estos guantes, estamos en la tienda de Cleto Reyes"; expresó Yina Calderón

En varias ocasiones, la creadora de contenido ha compartido sus entrenamientos y preparación para sus seguidores. Además, espera que pueda ser una gran disputa para poder vencer a Valdiri.

¿Cómo se está preparando Yina Calderón para su evento de boxeo?

Calderón aseguró que lleva aproximadamente un mes entrenando bajo la supervisión de la Liga de Boxeo de Bogotá.

"Los primeros entrenamientos, ustedes vieron los videos, no... duro, duro, incluso, estaba más gordita, es por eso mi baja de peso también”

Desde que empezó, no sabía cómo prepararse ni tenía práctica en el deporte, pero con el paso del tiempo ha mostrado su avance y cambios en su cuerpo.

¿Por qué prefiere Yina Calderón tener un perfil bajo?

Yina destacó que prefiere tener un bajo perfil frente a sus entrenamientos y mantenerse tranquila para estar más enfocada.

"Pero para la angustia de algunos y la tranquilidad de los saiyajines (SIC), sí he entrenado y muy duro. Muy duro”

Por el momento, la creadora de contenido seguirá compartiendo más detalles de su vida personal y privada.