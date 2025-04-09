Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dayro Moreno revive curiosa anécdota al conocer a Natalia París: “para eso estudiamos”

El delantero recordó un episodio publicitario junto a Natalia París que despertó curiosidad en sus seguidores.

Dayro Moreno comparte anécdota de cuando conoció a Natalia París
La inesperada anécdota de Dayro Moreno con Natalia París. (Foto: AFP)

El regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria frente a Bolivia y Venezuela despertó entusiasmo entre los aficionados. Sin embargo, no solo su rol deportivo generó atención, también una anécdota que compartió recientemente en una entrevista.

El delantero del Once Caldas recordó cómo conoció a la modelo y DJ Natalia París, la experiencia se dio en medio de la grabación de un comercial junto a otras modelos reconocidas.

“Me llamó una marca y allá estaba Natalia París y otras modelos; todas estaban en ropa ligera. Ahí aprendí eso, que por algo yo estaba ahí, que para eso estudiamos”, dijo entre risas el jugador, generando múltiples reacciones en redes sociales.

Aunque su nombre suele asociarse a goles y momentos claves en la cancha, la vida personal de Moreno ha estado marcada por la discreción.

El futbolista ha destacado en varias oportunidades que sus hijos representan su mayor fuente de motivación y que su prioridad está en el entorno familiar más que en la exposición mediática de sus romances.

Dayro Moreno cuenta curiosa anécdota con Natalia París. (Foto: AFP)

Su última relación conocida fue con Marcela Muñoz, madre de su segunda hija. La modelo y cantante, conocida artísticamente como Lamar, compartió durante años parte de su vida con el delantero, mostrando en redes su vínculo con el futbolista.

La relación se desarrolló desde 2012 y concluyó en 2018, sin detalles sobre la ruptura.

Desde entonces, no se han confirmado nuevas parejas para el jugador, quien prefiere mantener bajo reserva ese aspecto.

Por su parte, Muñoz inició otra etapa personal y suele compartir en redes sociales imágenes junto a su actual compañero.

Dayro Moreno fue convocado, pero puede que lo dejen en la banca | Foto Alejandro Pagni / AFP.

Néstor Lorenzo confirma el rol de Dayro Moreno en Eliminatorias del Mundial 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, confirmó que Dayro Moreno no será titular frente a Bolivia en Barranquilla. Sin embargo, el goleador del Once Caldas, convocado por su gran rendimiento en la liga y la Copa Sudamericana, será alternativa en el banco.

El entrenador además resaltó su experiencia y capacidad para definir, aunque explicó que su ingreso dependerá del desarrollo del partido.

