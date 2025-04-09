Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Con tiernas fotos, hijos de Cintia Cossio y Jhoan López muestran el amor de hermanos que se tienen

Thiago, el hijo mayor de Cintia y Jhoan, no se cambia por nadie tras convertirse en hermano mayor.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Cintia Cossio
Con tiernas fotos, hijos de Cintia Cossio y Jhoan López muestran el amor de hermanos que se tienen | Foto del Canal RCN.

La influencer Cintia Cossio ha estado liderando en las plataformas digitales tras conocerse que dio a luz a su segundo hijo, quien se llama Lorenzo.

Junto a la creadora de contenido, figura su compañero sentimental, Jhoan López, quien cabe decir que había tenido una ruptura con Cintia, pero hubo reconciliación y tiempo después se confirmó el embarazo del segundo hijo de la pareja.

¿Cuál es la amorosa publicación de los hijos de Cintia Cossio y Jhoan López?

Aparte de las manifestaciones de Cossio en sus redes sociales, las de Jhoan también captan el interés. En ese sentido, Jhoan publicó un reciente post con el que mostró la felicidad de su primer hijo, Thiago, con su hermanito Lorenzo.

"Mi Thiago feliz con su hermanito", escribió el feliz papá junto a un emoji de corazón color rojo.

Efectivamente, el post son dos fotos en las que se puede observar a Thiago siendo el hermano mayor. En la primera fotografía, el primer hijo de Cintia y Jhoan se encuentra en un carro viendo con total alegría a Lorenzo.

Luego, en la segunda instantánea se encuentra Thiago con Lorenzo durmiendo juntos. Esto hizo que los internautas y seguidores derrocharan amor, empezando por los emojis de caras enamoradas.

 

¿Cuándo nació Lorenzo, el hijo de Cintia Cossio y Jhoan López?

Lorenzo López Cossio nació el 1 de septiembre, pero Cintia y su esposo decidieron revelarlo en las plataformas digitales dos días después, es decir, el 3 de septiembre.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que la influencer paisa tuvo a su segundo hizo por cesárea y lo que sorprendió es que se veía intacta en las fotos tras haber dado a luz.

De acuerdo con Cintia Cossio, se cuidó durante toda la etapa de embarazo, razón por la que no le pareció tan complicado tener a Lorenzo. No obstante, las críticas también se presentaron porque le escribieron a la creadora de contenido que no era necesario aparecer maquillada, precisamente, en pleno nacimiento de su bebé.

Cintia Cossio
Cintia Cossio tiene dos hijos: Thiago y Lorenzo | Foto del Canal RCN.

Sea lo que sea, lo que se puede mencionar es que Cintia y Jhoan están volviendo a vivir la etapa de madre y padre respectivamente.

