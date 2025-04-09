Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef Celebrity: esta fue la razón

La actriz Alejandra Ávila rompió en llanto en el capítulo del 4 de septiembre de MasterChef Celebrity previo al reto de eliminación.

¿Por qué Alejandra Ávila lloró en MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila, Caterin Escobar, Patricia Grisales y Pichingo llegaron a la prueba más temida por todos, el reto de eliminación.

Previo a iniciar la prueba, los chefs les preguntaron a los participantes sobre cómo se sentían previo a iniciar el reto del día y también al ver lo que han logrado a lo largo de la competencia.

La actriz Alejandra Ávila fue sincera al decir que estaba llena de miedo y nervios al ser su primera prueba de eliminación.

Además, aseguró que no se sentía preparada para irse de la competencia ya que tenía mucho por demostrar y también por el cariño que les tenía a sus compañeros.

Es mi primera vez aquí y estoy muerta del susto. La primera vez es complicada y no me quiero ir. Los voy a extrañar si me voy.

Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

¿Cuáles fueron las palabras de Violeta Bergonzi que hicieron llorar a Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

La actriz tras expresar su miedo a irse de la competencia se quebró en llanto y más cuando su compañera Violeta Bergonzi le expresó unas palabras.

La presentadora al ser indagada por quién quería que siguiera en la competencia no dudó en responder el nombre de Alejandra.

Violeta aseguró que para ella una de las mejores personas que le había dejado la competencia hasta el momento era la actriz por su personalidad y forma de ser.

Es un ejemplo hermoso de perseverancia, es luz, ingenua y genuina. Ella me ha demostrado cómo uno se puede volver a construir así lo dejen en mil pedazos. La admiro.

Patty Grisales, Caterin Escobar y Pichingo lloraron previo a reto de eliminación en MasterChef Celebrity

La pregunta de los chefs no solo conmovió a Alejandra Ávila quien rompió en llanto, sino también a sus otros compañeros.

Por su lado, Caterin aseguró que se sentía muy nerviosa previo al reto de eliminación, pero que ella normalmente en esos casos se reía de manera nerviosa.

Cuando ya estoy muy nerviosa me río, pero es una risa nerviosa.

No obstante, la actriz empezó a llorar y fue allí que confesó que no se quería ir tampoco de la competencia por el cariño a todos.

Yo me encariño muy fácil y siempre sale esa parte mía en la que apreció mucho a la gente y la quiero como es.

Pichingo por su parte aseguró que si se iba se sentía tranquilo por todo lo que vivió en MasterChef, competencia que aseguró lo cambió.

Para mí es un honor estar aquí contra tres bellas mujeres que han demostrado cocina por lo alto. De aquí sale una persona nueva.

Caterin Escobar salió en reto de eliminación del 4 de septiembre en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

