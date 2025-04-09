Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Altafulla a la clasificación de Colombia al Mundial: "Nos fuimos"

Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, celebró el pase de Colombia al Mundial con Luis Díaz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla celebró clasificación de Colombia
Altafulla feliz por clasificación de Colombia al Mundial. (Fotos Canal RCN y AFP: Chris CODUTO )

La Selección Colombia se ha apoderado de las tendencias en la noche del 4 de septiembre tras vencer a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial en Barranquilla.

¿Cómo celebró Altafulla la clasificación de la Selección Colombia la Mundial 2026?

El partido de la Selección Colombia contra Bolivia era el más esperado de la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial porque era la oportunidad para la tricolor de clasificarse de manera directa sin importar qué pasara en la última fecha.

La tricolor cumplió y goleó a la Selección de Bolivia en el Metropolitano en donde más de 40 mil personas estuvieron alentándolos durante los 90 minutos de juego.

Dentro de esas personas estuvo el ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, quien se mostró emocionado por el triunfo y clasificación de la selección al máximo torneo de selecciones nacionales y así lo demostró en una publicación tras el partido.

Luis Díaz celebra con James Rodríguez y Richard Ríos después de anotar durante la Copa Sudamericana de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Altafulla celebró triunfo de Colombia contra Bolivia en Eliminatorias. Foto | Raul Arboleda.

Altafulla celebró con Luis Díaz la clasificación de Colombia al Mundial de 2026

Tras acabarse el partido Andrés Altafulla bajó hasta la grama del estadio Metropolitano para saludar a los jugadores colombianos en especial a su amigo Luis Díaz.

Altafulla compartió una fotografía junto a Luis Díaz para celebrar el triunfo y clasificación de Colombia al Mundial.

NOS FUIMOS PAL MUNDIAL. CHAMPÚ DE CARIÑOOOO LUCHOOOO. QUÉDATE ENCHUFAO SWAP.

¿Luis Díaz apoyó a Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Cuando Andrés Altafulla estuvo en La casa de los famosos Colombia recibió apoyo de diferentes personalidades de la farándula nacional, entre ellos varios jugadores de la Selección Colombia.

Uno de los que más apoyo le brindó al cantante fue Luis Díaz quien hizo varios videos apoyándolo y hasta pidiendo votos para él.

Precisamente, Andrés Altafulla tras salir del reality del Canal RCN le agradeció públicamente al extremo del Bayern Múnich, con quien ahora tiene una cercana relación tras el reality.

Sin duda alguna, el triunfo de Colombia tiene felices a todos y Andrés Altafulla fue la clara muestra de esto.

