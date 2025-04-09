Hijo de James Rodríguez enterneció con su sentimiento al cantar himno nacional contra Bolivia

La Selección Colombia está en el Mundial de 2026 tras ganarle a la Selección de Bolivia por tres goles a cero en el Metropolitano de Barranquilla.

¿Cómo fue el tierno momento en que hijo de James Rodríguez cantó himno nacional?

Previo a la gran victoria de la Selección Colombia contra Bolivia sucedió un emotivo momento en la cancha cuando los jugadores iniciales se formaron para cantar el himno nacional.

En este momento protocolar el capitán de la Selección Colombia estuvo acompañado de su hijo Samuel, quien no se le despegó ni un instante mientras sonaba el himno.

El pequeño que llevaba puesto un uniforme completo de la Selección Colombia con el número 10 adelante, se mostró bastante efusivo al momento de entonar el himno.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Qué reacciones provocó el video Samuel, hijo de James Rodríguez cantando el himno nacional contra Bolivia?

Como era de esperarse este video de Samuel no ha pasado por desapercibido en redes sociales en donde muchos se han mostrado enternecidos con el sentimiento del pequeño al cantar el himno nacional.

En redes sociales muchos han expresado comentarios como "es igualito al papá", "ese niño cantó con emoción" o "el heredero de James". Además, muchos calificaron este momento como la mejor motivación para James.

Cabe resaltar que, el '10' de la Selección Colombia fuera de las canchas se muestra como un hombre entregado a sus dos hijos, Salomé, fruto de su pasada relación con la antioqueña Daniela Ospina y su hijo menor, Samuel.