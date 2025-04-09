Lady Tabares destapó la verdad sobre su relación con Karina García, esto dijo

Recientemente, Lady Tabares, quien hizo parte de La casa de los famosos Colombia 2025, llamó la atención en redes sociales luego de que hiciera una inesperada revelación sobre su relación con Karina García.

¿Qué dijo Lady Tabares sobre su relación Karina García?

A través de un en vivo que hizo la recordada exparticipante del reality de convivencia en su cuenta de TikTok, se mostró abierta a responder las preguntas de sus seguidores respecto a qué ha pasado luego de su participación en el programa.

Sin duda, uno de los temas que más generó curiosidad entre los internautas, fue su relación con la también exparticipante Karina García, por lo que alguien puntualmente dijo lo siguiente:

“¿Le volverías a hablar a Karina?”, escribió uno de los usuarios de esta red social. Ante el evidente interés que genera este tema, la famosa vendedora de rosas, explicó no solo que sí lo haría, pues también admitió que ambas se hablan con normalidad, sin embargo, no especificó desde cuándo.

¿Cómo es la relación actual de Karina García y Lady Tabares?

Cabe resaltar que, durante los últimos días en los que Lady estuvo en la competencia su relación con Karina no fue la más cercana, pues en su momento Tabares se mostró en desacuerdo con algunas actitudes que tuvo su compañera, situación que la llamó a tomar distancia.

Esto dijo Lady Tabares sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su relación con Lady Tabares?

Sin embargo, pese a que la relación de ambas no terminó en las mejores condiciones, según lo reveló la misma modelo antioqueña, una vez se cerraron las puertas de la casa ambas tuvieron la posibilidad de encontrarse, sentarse a dialogar y superar las diferencias que tenían en el pasado.

Lady Tabares se sinceró sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

"Aunque todo el mundo sabe que cuando la eliminaron salimos súper mal porque hubo cositas que no le agradaban de mí, pero ya las arreglamos", dijo la también empresaria durante una entrevista en un podcast.

Por ahora, ambas exparticipantes continúan enfocadas en cada uno de sus proyectos personales, pues desde su salida de la casa más famosa del país, se abrieron nuevas oportunidades que hoy están aprovechando.