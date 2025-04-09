Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lady Tabares destapó la verdad sobre su relación con Karina García, esto dijo

En los últimos días, Lady Tabares causó revuelo al confirmar si aún se habla con Karina García.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lady Tabares y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Lady Tabares habló sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

Recientemente, Lady Tabares, quien hizo parte de La casa de los famosos Colombia 2025, llamó la atención en redes sociales luego de que hiciera una inesperada revelación sobre su relación con Karina García.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Lady Tabares sobre su relación Karina García?

A través de un en vivo que hizo la recordada exparticipante del reality de convivencia en su cuenta de TikTok, se mostró abierta a responder las preguntas de sus seguidores respecto a qué ha pasado luego de su participación en el programa.

Artículos relacionados

Sin duda, uno de los temas que más generó curiosidad entre los internautas, fue su relación con la también exparticipante Karina García, por lo que alguien puntualmente dijo lo siguiente:

“¿Le volverías a hablar a Karina?”, escribió uno de los usuarios de esta red social. Ante el evidente interés que genera este tema, la famosa vendedora de rosas, explicó no solo que sí lo haría, pues también admitió que ambas se hablan con normalidad, sin embargo, no especificó desde cuándo.

Artículos relacionados

¿Cómo es la relación actual de Karina García y Lady Tabares?

Cabe resaltar que, durante los últimos días en los que Lady estuvo en la competencia su relación con Karina no fue la más cercana, pues en su momento Tabares se mostró en desacuerdo con algunas actitudes que tuvo su compañera, situación que la llamó a tomar distancia.

Lady Tabares y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Lady Tabares sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Qué ha dicho Karina García sobre su relación con Lady Tabares?

Sin embargo, pese a que la relación de ambas no terminó en las mejores condiciones, según lo reveló la misma modelo antioqueña, una vez se cerraron las puertas de la casa ambas tuvieron la posibilidad de encontrarse, sentarse a dialogar y superar las diferencias que tenían en el pasado.

Lady Tabares y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Lady Tabares se sinceró sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

"Aunque todo el mundo sabe que cuando la eliminaron salimos súper mal porque hubo cositas que no le agradaban de mí, pero ya las arreglamos", dijo la también empresaria durante una entrevista en un podcast.

Por ahora, ambas exparticipantes continúan enfocadas en cada uno de sus proyectos personales, pues desde su salida de la casa más famosa del país, se abrieron nuevas oportunidades que hoy están aprovechando.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla celebró clasificación de Colombia Altafulla

Así reaccionó Altafulla a la clasificación de Colombia al Mundial: "Nos fuimos"

Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, celebró el pase de Colombia al Mundial con Luis Díaz.

Samuel, hijo de James Rodríguez enternece cantando el himno nacional Selección Colombia

Hijo de James Rodríguez enterneció con su sentimiento al cantar himno nacional contra Bolivia

James Rodríguez saltó a la cancha del Metropolitano de Barranquilla con su hijo Samuel, quien cantó con sentimiento el himno nacional.

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Karen Sevillano

La efusiva celebración de Karen Sevillano tras la victoria de la Selección: "arrasamos"

Recientemente, Karen Sevillano celebró como millones de colombianos el triunfo de la Selección ante Bolivia.

Lo más superlike

Caterine Escobar en MasterChef Celebrity 2025. Caterin Escobar

MasterChef Celebrity: las reacciones que dejó la eliminación de Caterin Escobar

Un grave error en la preparación, terminó dejando a Caterine Escobar por fuera de la competencia.

Caterin Escobar se convirtió en la novena eliminada Caterin Escobar

Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su emotiva despedida

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"