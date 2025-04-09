Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La efusiva celebración de Karen Sevillano tras la victoria de la Selección: "arrasamos"

Recientemente, Karen Sevillano celebró como millones de colombianos el triunfo de la Selección ante Bolivia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Karen Sevillano celebró la victoria de la Selección Colombia. Foto | Canal RCN - RAUL ARBOLEDA.

El triunfo de la Selección Colombia fue sin duda motivo de celebración en todo el país, pues la victoria contra Bolivia permitió la clasificación directa del equipo hacia el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Karen Sevillano el triunfo de la Selección Colombia?

La creadora de contenido, Karen Sevillano, fue una de las figuras que se mostró emocionada por la victoria de la tricolor, pues así lo registró a través de redes sociales en donde presumió cómo vivió el anhelado primer gol que abrió el marcador.

Artículos relacionados

Karen, como muchos hinchas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, celebró efusivamente la anotación del jugador James Rodríguez, “Gol de Colombia, gol de Colombia, OMG this so amazing”, dijo la reconocida influenciadora fiel al humor y la espontaneidad que la caracterizan.

Artículos relacionados

Mientras la vallecaucana festejaba el gol del futbolista, preguntó a quienes estaban a su lado quién había logrado hacerle la jugada magistral, por lo que al enterarse de que fue obra del cucuteño, no dudó en elogiar su destreza en la cancha, “ay lo metió Jamecito papito, james el mejor for ever”, dijo

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Karen Sevillano no ocultó su emoción tras el triunfo de la Selección Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Karen Sevillano tras la victoria de la Selección Colombia contra Bolivia?

Como era de esperarse, tan pronto fue avanzando el partido, la creadora de contenido continuó celebrando los siguientes goles que terminaron clasificando a Colombia, por lo que nuevamente aplaudió el desempeño de los deportistas.

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Así celebró Karen Sevillano el triunfo de la Selección Colombia. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la ganadora de La casa de los famosos Colombia, hizo un recuento al culminar el partido de cómo quedó el marcador final en el que la Selección se llevó la victoria.

“Bueno se acabó el partido para toda mi gente de otros países que me ve, Colombia 3, uno lo metió James, otro lo metió Jhon y el otro lo metió Quintero, para que lo tengan presente Bolivia cero pollitos, pero jugaron bien, dieron lo mejor de sí” , señaló Sevillano.

Por su parte, la influenciadora y también presentadora, aprovechó para invitar a la embajada de Estados Unidos para que aprueben la Visa a millones de colombianos que esperan asistir a los partidos.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lady Tabares y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Lady Tabares

Lady Tabares destapó la verdad sobre su relación con Karina García, esto dijo

En los últimos días, Lady Tabares causó revuelo al confirmar si aún se habla con Karina García.

Samuel, hijo de James Rodríguez enternece cantando el himno nacional Selección Colombia

Hijo de James Rodríguez enterneció con su sentimiento al cantar himno nacional contra Bolivia

James Rodríguez saltó a la cancha del Metropolitano de Barranquilla con su hijo Samuel, quien cantó con sentimiento el himno nacional.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Aida Victoria Merlano en entrevista en Yo José Gabriel. Yina Calderón

Yina Calderón causó revuelo tras lanzar comentario sobre el hijo de Aida Victoria

Recientemente, Yina Calderón hizo inesperada confesión en la que involucró al hija de la influenciadora.

Lo más superlike

Alejandra Ávila lloró en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef Celebrity: esta fue la razón

La actriz Alejandra Ávila se mostró bastante conmovida en MasterChef Celebrity e hizo confesión entre lágrimas: "No me quiero ir".

Memes del partido de Colombia y Bolivia por Eliminatorias Selección Colombia

Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Bolivia ¡Al Mundial!

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"