El triunfo de la Selección Colombia fue sin duda motivo de celebración en todo el país, pues la victoria contra Bolivia permitió la clasificación directa del equipo hacia el Mundial 2026.

¿Cómo celebró Karen Sevillano el triunfo de la Selección Colombia?

La creadora de contenido, Karen Sevillano, fue una de las figuras que se mostró emocionada por la victoria de la tricolor, pues así lo registró a través de redes sociales en donde presumió cómo vivió el anhelado primer gol que abrió el marcador.

Karen, como muchos hinchas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, celebró efusivamente la anotación del jugador James Rodríguez, “Gol de Colombia, gol de Colombia, OMG this so amazing”, dijo la reconocida influenciadora fiel al humor y la espontaneidad que la caracterizan.

Mientras la vallecaucana festejaba el gol del futbolista, preguntó a quienes estaban a su lado quién había logrado hacerle la jugada magistral, por lo que al enterarse de que fue obra del cucuteño, no dudó en elogiar su destreza en la cancha, “ay lo metió Jamecito papito, james el mejor for ever”, dijo

Karen Sevillano no ocultó su emoción tras el triunfo de la Selección Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Karen Sevillano tras la victoria de la Selección Colombia contra Bolivia?

Como era de esperarse, tan pronto fue avanzando el partido, la creadora de contenido continuó celebrando los siguientes goles que terminaron clasificando a Colombia, por lo que nuevamente aplaudió el desempeño de los deportistas.

Así celebró Karen Sevillano el triunfo de la Selección Colombia. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la ganadora de La casa de los famosos Colombia, hizo un recuento al culminar el partido de cómo quedó el marcador final en el que la Selección se llevó la victoria.

“Bueno se acabó el partido para toda mi gente de otros países que me ve, Colombia 3, uno lo metió James, otro lo metió Jhon y el otro lo metió Quintero, para que lo tengan presente Bolivia cero pollitos, pero jugaron bien, dieron lo mejor de sí” , señaló Sevillano.

Por su parte, la influenciadora y también presentadora, aprovechó para invitar a la embajada de Estados Unidos para que aprueben la Visa a millones de colombianos que esperan asistir a los partidos.