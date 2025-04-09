La salida de Caterin Escobar de MasterChef Celebrity no solo dejó un sinsabor entre sus compañeros de competencia, pues sin duda, millones de televidentes también lamentaron su eliminación a través de redes sociales en donde expresaron sus reacciones tras el emocionante capítulo que se vivió este jueves 4 de septiembre.

¿Por qué Caterin Escobar fue la eliminada de MasterChef Celebrity 2025?

Y aunque a lo largo de su participación en MasterChef Celebrity la actriz demostró ser una competidora fuerte, un grave error en la presentación de su plato terminó dejándola por fuera del juego.

Con su preparación ‘Qué rollo estar aquí’, Caterin intentó defender su plato en el atril frente al exigente jurado, sin embargo, justo cuando la chef Belén hacía su respectiva degustación, se dio cuenta de que entre los alimentos había una brida, un hilo que se utiliza en la cocina para amarrar.

Pese a que los chefs elogiaron el pollo y el arroz blanco que presentó, finalmente los tres coincidieron en que la persona que debía abandonar la cocina más importante del mundo era Caterine Escobar, quien, vale la pena mencionar, se enfrentó a Pichingo, Patricia Grisales y Alejandra Ávila.

Caterine Escobar se despidió de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó el público ante la eliminación de Caterin Escobar de MasterChef Celebrity 2025?

Como era de esperarse, seguidores y fanáticos de la bella y talentosa actriz, cuestionaron la decisión y manifestaron su inconformidad con su pronta salida, pues para muchos era una de las candidatas favoritas para llegar a la final.

Así mismo, el público se refirió al desempeño de algunos participantes, pues, a su criterio, Caterine tenía mucho más potencial para dar en la cocina.

Por su parte, la actriz se mostró conmocionada por el veredicto de los jurados, pues entre lágrimas lamentó su error, pero agradeció a cada una de las personas que hicieron posible su paso por MasterChef Celebrity.

Sin duda, una mujer que además de brillar en esta faceta como cocinera, también logró dejar huella en cada una de las personas que lograron conocerla, así como en cada televidente que pudo conectar con ella a través de las pantallas del Canal RCN.