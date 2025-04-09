Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtran precios del iPhone 17 Pro y Pro Max: así serían sus modelos y configuraciones

Los iPhone 17 Pro y Pro Max llegarían sin versión de 128 GB, con precios más altos y novedades en RAM.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Filtran precios de iPhone 17 Pro y Pro Max
Revelan precios y configuración de iPhone 17 Pro y Pro Max. (Foto: Freepik)

A pocos días del lanzamiento oficial, nuevas filtraciones revelan cuánto costarán los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, junto con detalles clave sobre sus especificaciones de memoria.

Se filtran precios y novedades de los iPhone 17 Pro y Pro Max

Según información revelada, el incremento será de entre 50 y 100 dólares respecto a los modelos de la generación anterior.

Además, Apple elimina la versión de 128 GB, por lo que ambos dispositivos comenzarán con 256 GB de almacenamiento.

En el caso del iPhone 17 Pro, el modelo base de 256 GB tendría un precio de 1199 dólares, es decir, 100 dólares más que el iPhone 16 Pro en la misma capacidad.

Su variante de 512 GB costaría alrededor de 1.399 dólares, mientras que la de 1 TB alcanzaría los 1.599 dólares.

Para el iPhone 17 Pro-Max, el modelo inicial con 256 GB subiría a 1.299 dólares, frente a los 1.199 dólares de la generación anterior. El de 512 GB llegaría a los 1.499 dólares y el de 1 TB alcanzaría los 1.699 dólares.

En Europa, los precios aún no se confirman, pero considerando el incremento de 100 dólares, el iPhone 17 Pro podría partir de los 1.450 euros y el Pro-Max desde 1.569 euros, aunque estos valores dependerán de impuestos y tasas aplicadas en cada región.

iPhone17: Así sería la memoria RAM de la nueva generación

Además de los precios, también se filtraron datos sobre la memoria RAM y otras características que tendrá los nuevos modelos de la compañía de la manzana mordida.

El iPhone 17 Air, el Pro y el Pro-Max darán un salto a los 12 GB, frente a los 8 GB de la generación anterior, lo que supone un avance importante para funciones de multitarea, fotografía computacional y el desarrollo de experiencias con inteligencia artificial en iOS.

El iPhone 17 estándar, en cambio, mantendrá los 8 GB ya presentes en la serie 16, quedando como la opción más accesible de la gama.

La presentación oficial de los iPhone 17 se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre de 2025, cuando Apple confirmará todas las características de hardware y software de su nueva línea de dispositivos.

