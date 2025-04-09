Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fallece arquero de futsal en Brasil tras atajar un penal en pleno partido: ¿qué ocurrió?

El arquero Pixé falleció tras atajar un penal en un torneo de futsal en Brasil, causando conmoción mundial.

El futsal brasileño atraviesa un momento doloroso tras el fallecimiento del arquero Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, de 31 años.

El hecho ocurrió durante la definición por penales del torneo de los Juegos de la Semana de la Patria 2025 en Augusto Correa, estado de Pará.

Conmoción en Brasil por la muerte de un arquero de futsal

Pixé se convirtió en protagonista del partido al contener un penal decisivo contra su atacante en este torneo.

Tras celebrar la acción, Antonio Édson dos Santos Sousa dio unos pasos más y se encontró con un compañero, pero de manera repentina se desplomó en la cancha y perdió la vida.

La secuencia quedó registrada en videos que rápidamente circularon en redes sociales y se volvieron virales aumentando el impacto de lo sucedido.

Por su parte, los jugadores de ambos equipos intentaron auxiliar al arquero y pidieron ayuda de inmediato.

Pixé fue trasladado al Hospital Sao Miguel, pero los médicos confirmaron su fallecimiento pocos minutos después de su ingreso.

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) difundió un comunicado expresando sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de equipo del arquero.

Además, decidió suspender y reprogramar todas las actividades deportivas en señal de duelo, tras el repentino suceso.

Su club, Sindmoto, donde jugaba Pixé, también publicó un mensaje en redes sociales en el que rindió homenaje al jugador, donde destacó su compromiso con el deporte y enviando un mensaje de solidaridad a quienes lo rodeaban.

Investigación médica sobre las causas de la muerte del arquero de futsal brasileño

Hasta el momento no se han confirmado las razones exactas del deceso. Los primeros reportes médicos sugieren la posibilidad de un accidente cerebrovascular (ACV), aunque las investigaciones continúan en manos de especialistas y forenses de este país.

El cuerpo de Pixé será sometido a más exámenes con el fin de esclarecer las circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, la comunidad del futsal brasileño y los seguidores del deporte en general han expresado su conmoción y tristeza ante la noticia, que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas.

