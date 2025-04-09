Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La muerte de Giorgio Armani y su multimillonaria fortuna: ¿quién se quedará con su legado?

Armani dejó un plan de sucesión que asegura la continuidad de su marca, sus obras benéficas y proyectos empresariales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
De aprendiz en Milán a emblema global: Giorgio Armani
Muere el famosos diseñador italiano Giorgio Armani: así fue la historia de su empresa. (Foto: AFP)

El mundo de la moda, del entreteniendo y los negocios están de luto tras el fallecimiento de un grande de la moda, Giorgio Armani, quien falleció a los 91 años, según confirmó el Grupo Armani.

La cámara fúnebre de Armani estará abierta al público el 6 y 7 de septiembre en Milán, para quienes deseen despedirse del diseñador, antes de una ceremonia privada.

Historia del legado de Giorgio Armani
Giorgio Armani: Desde la guerra a la moda. (Foto: AFP)

Giorgio Armani: conoce su fortuna y quién heredará su imperio

El diseñador murió rodeado de su familia y colaboradores cercanos, dejando un vacío en la industria de la moda y un legado que abarca desde la alta costura hasta hoteles y bienes raíces.

Armani no tuvo hijos, pero construyó un imperio valuado en 12 mil millones de dólares, según Forbes.

Sus negocios incluyen los hoteles Armani en Milán y Dubái, Armani Casa en diseño de interiores, inversiones en bienes raíces y yates, además del club de baloncesto Olimpia Milano.

El diseñador también creó las líneas Armani Privé, Emporio Armani y Armani Exchange, así como perfumes y accesorios que lo consolidaron como una referencia mundial.

La fortuna y el legado de Armani serán administrados por su familia cercana y colaboradores de confianza. Entre los herederos se encuentran su hermana Rosanna Armani, sus sobrinas Roberta y Silvana, su sobrino Andrea Camerana y Pantaleo Dell’Orco, quien trabajó junto a él durante décadas.

El propio Giorgio Armani dejó un plan de sucesión detallado que garantiza la continuidad de su marca y de sus obras benéficas.

Así fue la historia de Giorgio Armani y cómo construyó su imperio

Desde sus inicios en Piacenza, Italia, el diseñador no parecía destinado a la moda.

Giorgio Armani fallece
Última publicación de Giorgio Armani/AFP: Anne-Christine POUJOULAT

Estudió medicina y luego sirvió en el ejército antes de trabajar en una tienda por departamentos en Milán, decorando escaparates.

A mediados de los años sesenta colaboró con Nino Cerruti y en 1975 fundó su propia marca junto a Sergio Galeotti.

Sus trajes masculinos revolucionaron la moda y aparecieron en películas y series como American Gigolo y Miami Vice.

Artistas internacionales como Lady Gaga, Rihanna y Anne Hathaway han usado sus diseños en alfombras rojas. La reina Rania de Jordania y la princesa Charlène de Mónaco llevaron el sello de la elegancia de la marca.

 

