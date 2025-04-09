Yina Calderón causó revuelo tras lanzar comentario sobre el hijo de Aida Victoria

Yina Calderón, quien con frecuencia captura la atención en redes sociales, una vez más causó revuelo al lanzar inesperado comentario sobre el hijo de la también creadora de contenido, Aida Victoria Merlano.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Aida Victoria Merlano?

Recientemente, empezó a circular un video en el que la polémica influenciadora se refirió a los constantes at4ques que recibe por parte de Aida Victoria, sin embargo, en esta oportunidad no fue esto precisamente lo que llamó la atención entre los internautas, sino el sorpresivo comentario que hizo de su bebé.

“La Aida me atac4 y le puso al hijo Emiliano, igual que sobrino, ¿ustedes no creen que yo puedo ser una buena madrina pal hijo de Aida?”, señaló Calderón fiel al humor y espontaneidad que la caracteriza.

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, dio a conocer las razones por las que considera que sería la madrina perfecta para el menor, ya que se define como una mujer divina, con mucho caché, una madrina que no se deja de nadie, pero sobre todo una madrina bastante polémica.

¿Yina Calderón arremetió contra pareja de Aida Victoria Merlano?

En medio de sus declaraciones, la controversial creadora digital, no dudó en referirse a la supuesta distancia que hay entre Merlano y su pareja, Juan David Tejada, pues aseguró que ambos se encuentran separados actualmente, “Yina adivina, a la verdad le atina”, mencionó.

Yina Calderón le lanzó comentario a Aida Victoria Merlano. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la propuesta de la también empresaria de fajas dividió opiniones entre los usuarios quienes, por un lado, tomaron con humor lo dicho, y otros, que la criticaron duramente.

“Yina sale con unas cosas”, “Esta mujer si es bien atrevida”, “Si, sobre todo una madrina cache”, “La gente no entiende que yina se goza a todos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yina Calderón aseguró que Aida y su pareja están separados. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón está de paso por México?

Cabe señalar que, por estos días, la exhabitante de la casa más famosa del país se ha mostrado emocionada por estar de visita en México, país que, según lo comentó, la ha recibido con respeto y amor, además, recientemente compartió un adelanto de las fotos que le tomaron para su primera portada en una revista azteca.