¿Qué jugadores de la Selección Colombia podrían hacerle gol a Bolivia? Esto dice la IA

En la tarde de hoy 04 de septiembre, la Selección Colombia enfrentará en casa a Bolivia como parte de las eliminatorias para el Mundial 2025, un encuentro que será decisivo para lograr la anhelada clasificación.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Qué jugadores de la Selección Colombia podrían hacer gol en el partido con Bolivia?

Por su puesto, el encuentro futbolístico tiene a los hinchas con la fe puesta en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y con ello, la ilusión de poder anotar más de un gol para que el marcador favorezca a la tricolor.

Es por eso, que hemos decidido preguntarle a la Inteligencia Artificial por los nombres de los jugadores que podrían convertirse en los protagonistas del partido y ser los encargados de llevarnos a la victoria.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Reviven polémica entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña, así lucían años atrás

¿Qué dice la IA sobre los jugadores de la Selección Colombia que podrían hacer gol?

Luego de interrogar a la IA, uno de los nombres que más resuena es del delantero del Liverpool, Luis Díaz, quien ha logrado convertirse en una pieza clave para Néstor Lorenzo. Su habilidad para desequilibrar al equipo contrincante, así como velocidad en la cancha, lo convierten en uno de los grandes opcionados.

Estos serán los jugadores colombianos que anotarán goles, según la IA. Foto | Raul Arboleda.

Jhon Córdoba, también es otro de los candidatos que ha demostrado ser una opción importante, gracias a su fortaleza física y capacidad para ganar, especialmente en el juego aéreo.

Sin duda, otra de las fichas con gran proyección es James Rodríguez, quien, pese a no jugar como delantero, posee toda la experiencia para sorprender en el terreno de juego. Otra de las fortalezas del futbolista, es su visión de juego, pues en partidos como el de hoy contra Bolivia, su presencia en el campo puede marcar la diferencia.

¿Qué jugadores de la Selección Colombia anotarán gol frente a Bolivia? Esto dice la IA

¿Qué jugadores de la Selección Colombia podrían anotar gol contra Bolivia? Esto dice la IA

La IA, también asegura que jugadores como Rafael Santos Borré y Jhon Arias, pueden ser otras alternativas que no debe descartarse. En el caso del primero, por su entrega y olfato goleador, y en cuanto al segundo, es clave en la medida en que desequilibra por las bandas y resulta clave para generar oportunidades de gol.

Recuerda que puedes disfrutar de la trasmisión en vivo de este encuentro deportivo a partir de las 4:30 p.m. desde la App del Canal RCN.