Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Qué jugadores de la Selección Colombia podrían hacerle gol a Bolivia? Esto dice la IA

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en un partido decisivo para la clasificación al Mundial 2026.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luis Díaz celebra con James Rodríguez y Richard Ríos después de anotar durante la Copa Sudamericana de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La IA predice qué jugadores de la Selección Colombia anotará gol. Foto | Raul Arboleda.

En la tarde de hoy 04 de septiembre, la Selección Colombia enfrentará en casa a Bolivia como parte de las eliminatorias para el Mundial 2025, un encuentro que será decisivo para lograr la anhelada clasificación.

Artículos relacionados

¿Qué jugadores de la Selección Colombia podrían hacer gol en el partido con Bolivia?

Por su puesto, el encuentro futbolístico tiene a los hinchas con la fe puesta en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y con ello, la ilusión de poder anotar más de un gol para que el marcador favorezca a la tricolor.

Artículos relacionados

Es por eso, que hemos decidido preguntarle a la Inteligencia Artificial por los nombres de los jugadores que podrían convertirse en los protagonistas del partido y ser los encargados de llevarnos a la victoria.

Artículos relacionados

¿Qué dice la IA sobre los jugadores de la Selección Colombia que podrían hacer gol?

Luego de interrogar a la IA, uno de los nombres que más resuena es del delantero del Liverpool, Luis Díaz, quien ha logrado convertirse en una pieza clave para Néstor Lorenzo. Su habilidad para desequilibrar al equipo contrincante, así como velocidad en la cancha, lo convierten en uno de los grandes opcionados.

James Rodríguez celebra un gol en el terreno de juego.
Estos serán los jugadores colombianos que anotarán goles, según la IA. Foto | Raul Arboleda.

Jhon Córdoba, también es otro de los candidatos que ha demostrado ser una opción importante, gracias a su fortaleza física y capacidad para ganar, especialmente en el juego aéreo.

Sin duda, otra de las fichas con gran proyección es James Rodríguez, quien, pese a no jugar como delantero, posee toda la experiencia para sorprender en el terreno de juego. Otra de las fortalezas del futbolista, es su visión de juego, pues en partidos como el de hoy contra Bolivia, su presencia en el campo puede marcar la diferencia.

James Rodríguez y Jhon Durán celebran un gol.
¿Qué jugadores de la Selección Colombia anotarán gol frente a Bolivia? Esto dice la IA

¿Qué jugadores de la Selección Colombia podrían anotar gol contra Bolivia? Esto dice la IA

La IA, también asegura que jugadores como Rafael Santos Borré y Jhon Arias, pueden ser otras alternativas que no debe descartarse. En el caso del primero, por su entrega y olfato goleador, y en cuanto al segundo, es clave en la medida en que desequilibra por las bandas y resulta clave para generar oportunidades de gol.

Recuerda que puedes disfrutar de la trasmisión en vivo de este encuentro deportivo a partir de las 4:30 p.m. desde la App del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Filtran precios de iPhone 17 Pro y Pro Max Tecnología

Se filtran precios del iPhone 17 Pro y Pro Max: así serían sus modelos y configuraciones

Los iPhone 17 Pro y Pro Max llegarían sin versión de 128 GB, con precios más altos y novedades en RAM.

Así puede ver en orden cronológico la saga de El Conjuro Viral

El Conjuro: cómo ver en orden cronológico Annabelle, La Monja antes de Los Últimos Ritos

El universo de El Conjuro conecta historias desde 1952 hasta 1986 con Annabelle, Valak y los Warren.

Ingeniería en energías renovables Curiosidades

Top 3 de las profesiones para volverse millonario, según la Inteligencia Artificial

Te contamos el top 3 de las profesiones más importantes para volverse millonario, según la inteligencia artificial.

Lo más superlike

Mario Alberto Yepes recordó emotivo recuerdo de partido contra Bolivia Selección Colombia

Mario Alberto Yepes hizo llorar a fans de Colombia con nostálgico recuerdo contra Bolivia

“Siempre con ustedes”: Mario Alberto Yepes desempolvó recuerdo frente a Bolivia y envió emotivo mensaje a la Selección.

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Caterin Escobar, Pichingo, Patty Grisales, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"