Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Olvidas las cosas con frecuencia? expertos recomiendan estos hábitos para fortalecer la memoria

Cuidar la memoria es posible con hábitos simples como ejercitarse, socializar, organizar rutinas y dormir bien cada día.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Conversar y compartir con otros protege la salud emocional y fortalece la mente.
La memoria también se entrena. Descubre qué hábitos sencillos pueden marcar la diferencia en tu vida. Foto Freepik

Perder las llaves, olvidar un nombre o no recordar dónde dejaste un objeto son situaciones comunes. Sin embargo, cuando la memoria empieza a fallar de manera más constante, es importante prestarle atención. Aunque no existe una fórmula mágica para evitar este problema, sí hay hábitos que pueden ayudar a cuidar la mente y mantenerla activa por más tiempo.

Artículos relacionados

¿Qué hábitos ayudan a fortalecer la memoria?

El movimiento no solo es bueno para el cuerpo, también lo es para el cerebro. Realizar actividad física con regularidad mejora la circulación y puede beneficiar la memoria.

No se trata de largas jornadas de ejercicio intenso, es caminar, subir escaleras o incluso bailar lo que puede marcar la diferencia si se hace con frecuencia.

La memoria también se entrena. Descubre qué hábitos sencillos pueden marcar la diferencia en tu vida.
Caminar, socializar y descansar: pequeños cambios que pueden hacer mucho por tu mente y tu memoria. Foto Freepik

Otro hábito clave es la interacción social, conversar, compartir con familiares y amigos o integrarse en actividades comunitarias no solo fortalece lazos, también protege la salud emocional, lo cual influye directamente en la memoria.

Artículos relacionados

¿Cómo la organización y el descanso influyen en recordar mejor?

El desorden puede jugar en contra de la memoria, mantener un lugar fijo para objetos importantes como llaves, gafas o billetera evita olvidos innecesarios.

Caminar, socializar y descansar: pequeños cambios que pueden hacer mucho por tu mente y tu memoria.
Conversar y compartir con otros protege la salud emocional y fortalece la mente. Foto Freepik

Escribir listas de tareas o usar calendarios también ayuda a mantener el control de lo pendiente y reduce la carga mental, además, repetir en voz alta lo que se anota o relacionar la información con algo conocido puede facilitar el recuerdo.

Artículos relacionados

¿Cuándo es momento de pedir ayuda?

Aunque ciertos olvidos son parte de la vida diaria, hay señales que no deben pasarse por alto. Si los problemas de memoria empiezan a dificultar las actividades cotidianas, si empeoran con el tiempo o si los notan de manera frecuente quienes rodean a la persona, lo recomendable es acudir a un especialista.

La memoria puede verse afectada por muchos factores, desde el estrés y la mala alimentación hasta condiciones de salud no diagnosticadas. Cuidar los hábitos diarios, mantenerse activo física y mentalmente, alimentarse bien y dormir lo suficiente son pasos básicos para proteger la mente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

La “memoria de pez” es uno de los efectos más comunes tras ver capítulos seguidos. Salud

Maratones de series, un hábito que según los expertos afecta negativamente la memoria

Ver capítulos seguidos es un plan tentador, pero puede afectar la memoria y reducir la diversidad en la elección de nuevas series.

El silencio puede ocultar miedo al rechazo y necesidad de complacer a los demás. Salud

¿Te quedas en silencio para evitar conflictos? según la ciencia podría afectar tu salud mental

Guardar silencio ante un conflicto puede parecer la salida fácil, pero con el tiempo genera frustración y afecta la salud emocional.

Salud

¿Te gusta hablar solo? expertos explican por qué podría fortalecer la mente y la memoria

Hablar en voz alta, lejos de ser un signo de locura, es una herramienta que organiza ideas, mejora la memoria y reduce tensiones.

Lo más superlike

Camilo se presenta en el escenario durante la 22.ª Entrega Anual de los Premios Latin GRAMMY. Camilo

Camilo rompió en llanto en pleno concierto tras recibir dolorosa noticia: “se fue al cielo”

En medio de uno de sus recientes conciertos en España, el cantante Camilo abrió su corazón para hacer inesperada confesión a sus seguidores.

Con apenas 10 años, venció dos veces a la muerte. Su recuperación es un ejemplo de esperanza y ciencia en acción. Viral

Una niña venció dos veces a la muerte gracias a la tecnología creada por la NASA

Christian Nodal Christian Nodal

Feministas buscan frenar concierto de Christian Nodal en Morelia, ¿cuántas firmas van?

Karol G en Brasil Karol G

Karol G dedicó emotivo mensaje previo a su show en la NFL en Brasil, esto dijo

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity