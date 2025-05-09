James Rodríguez protagonizó conmovedor momento tras clasificar al Mundial: ¿su último partido?

Luego de la victoria de Colombia frente a Bolivia en un encuentro en que la Selección clasificó directo al Mundial 2026, James Rodríguez, una de las figuras que jugó un papel importante en el partido, protagonizó un momento que conmovió a millones de hinchas.

¿Qué hizo James Rodríguez en el Estadio Metropolitano tras la victoria frente a Bolivia?

Y es que, tras la celebración del triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, hubo un video del capitán de la selección que rápidamente empezó a circular en redes sociales convirtiéndose en tendencia.

Se trata de una grabación en la que se aprecia a James descalzo, sentado con su celular en la mano mientras observa con un aire de nostalgia, las gradas vacías del estadio Metropolitano Roberto Meléndez tras culminarse el encuentro deportivo, una imagen que conmovió a todo un país.

El gesto que se extendió alrededor de media hora fue interpretado por la hinchada como una despedida del lugar que fue testigo de su trayectoria futbolística y de los momentos de alegría que vivió en este recinto.

¿Por qué James Rodríguez conmovió a millones de hinchas tras culminarse el partido frente a Boliva

La actitud reflexiva del 10 de la tricolor ha llevado a los aficionados a especular si se debe a que este sería su último partido oficial en el Metropolitano de Barranquilla.

James Rodríguez conmovió con gesto tras clasificar al Mundial 2026. Foto | Luis Acosta.

Cabe mencionar que, durante las declaraciones que concedió a los medios de comunicación, el cucuteño expresó la emoción que le produjo la clasificación, además de agradecer por el apoyo que han recibido a lo largo de los partidos de las eliminatorias.

“Estoy muy feliz, ya son tres clasificaciones que logro a un Mundial. Cuando era niño soñé con todas estas cosas y ahora cumplo casi todo. Me siento muy feliz por anotar, y también los demás compañeros que entraron lo hicieron bien. Esto es lo que hace a equipos grandes, que otros ayuden también”, señaló el futbolista.

James Rodríguez y su gesto tras la clasificación al Mundial. Foto | Chris CODUTO.

Sin duda, un hombre que ha demostrado su amor por la Selección en el terreno de juego, pues en cada encuentro entrega lo mejor de sí mismo y, junto a sus compañeros de equipo, hace todo lo posible por emocionar y hacer vibrar a todo un país.