Valentina Taguado volvió a MasterChef Celebrity y ganó ventaja secreta: ¿cuál fue?

Valentina Taguado vivió emotivo reto en MasterChef Celebrity inspirado en su mamá y logró llevarse beneficio secreto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado ganó reto en MasterChef
Valentina Taguado ganó reto en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

Los participantes se enfrentaron a un reto de caja misteriosa en el capítulo del 5 de septiembre en MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue el plato con el que Valentina Taguado ganó reto en MasterChef Celebrity?

Los participantes tuvieron un reto cargado de emotividad, ya que se encontraron con una carta de un ser querido dentro de la caja misteriosa que los hizo conmover, sonreír y hasta llorar.

Los jurados les dieron vía libre a los participantes para que cocinaran un plato libre con la condición que estuviese inspirado en el ser querido que les envió la carta.

Cada uno de los participantes probó diferentes preparaciones de dulce y sal, pero hubo uno que se destacó entre todos, el de la locutora Valentina Taguado.

La influenciadora decidió presentar un postre llamado "La vida será más dulce" con el que deleitó el paladar de los jurados, quienes le dejaron varios mensajes de elogio.

Hoy sí le pegó con toda.

Valentina Taguado en ¿Qué Hay pa’ Dañar (1)

Valentina Taguado sorprendió con plato y ganó reto en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras ganarse reto y beneficio en MasterChef Celebrity?

Tras probar todos los platos los jurados, decidieron dar su veredicto, en el que Valentina Taguado fue la ganadora de la noche con su postre inspirado en su mamá.

La ahora presentadora de "¿Qué Hay pa' Dañar?" quedó sorprendida con la decisión del jurado y hasta dudó que la habían elegido como la ganadora del reto.

No sé si debo ir al frente, por fin, lo necesitaba.

Tras pasar al frente, Valentina se mostró feliz y con gran curiosidad de ver el beneficio que se había llevado, sobre esto especuló.

Ojalá sea salvarse. En cualquier competencia cualquier ventaja es chimba

¿Cuál es la ventaja que se llevó Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Hasta el momento no se reveló el beneficio que se llevó Valentina Taguado tras ganar el reto del 5 de septiembre en MasterChef Celebrity.

Solo Claudia Bahamón pudo ver el beneficio que se llevó la locutora, a quien le advirtió que no podía decir nada ni darles pistas a sus compañeros porque o si no lo perdería.

