Feministas buscan frenar concierto de Christian Nodal en Morelia, ¿cuántas firmas van?

En próximos días Christian Nodal presentará un concierto, aunque puede que ya no sea posible si así lo decide el gobierno.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Christian Nodal
Feministas contra Christian Nodal | Foto Valerie Macon / AFP.

El cantante Christian Nodal no sale de una polémica para involucrarse en otra. En esta oportunidad, la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem)lidera una iniciativa en contra del regional mexicano.

Según los reportes, dicha iniciativa es a través de Change.org bajo la premisa de recolectar firmas para lograr que no se permita un concierto de Nodal.

¿Qué dice la petición de feministas en contra de Christian Nodal?

El mencionado colectivo no está a la par con el concierto gratis que el artista mexicano tiene agendado en próximos días, el 15 de septiembre, en el Centro Histórico de Morelia para las fiestas patrias.

El motivo en contra de Nodal se da por las diferencias con su excompañera sentimental, la rapera argentina Cazzu en relación con la custodia de la hija que tienen en común, Inti.

Christian Nodal
Christian Nodal en el ojo del huracán | Foto Jason Koerner / Getty Images via AFP.

La petición cataloga como "indignante" el hecho de que el gobierno de Michoacán use los recursos públicos para contratar al intérprete de No te contaron mal.

"Es indignante que el gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Christian Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de viol3ncia vicaria y económica en contra de su hija y expareja", dice la solicitud en contra del mexicano.

¿Cuántas firmas ha recogido la petición en contra de Christian Nodal?

Para RedCoFem hay una contradicción en la contratación de Nodal, bajo el argumento de que es "doloroso" y "frustrante" el acto de "viol3ncia" en contra de Cazzu.

Christian Nodal
Christian Nodal suele tener polémicas | Foto Valerie Macon / AFP.

Cabe recordar que hace poco Cazzu causó conmoción al decir que Nodal no le ha firmado un permiso para que ella pueda viajar con su hija por temas de trabajo y así salir del país.

Por lo tanto, el mencionado grupo feminista solicitó al gobierno de Michoacán que reevalúe su decisión y subrayó la importancia de no respaldar ninguna forma de viol3ncia.

"Es momento de dar un paso hacia adelante y demostrar que en Morelia no permitimos, ni apoyamos, ningún tipo de violn3cia, especialmente hacia las mujeres. Exigimos claridad y transparencia en la selección de los artistas para eventos financiados con dinero público", termina la solicitud, la cual ya superó las 10 mil firmas.

