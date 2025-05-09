Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo responde con firmeza tras ser culpado por la eliminación de Caterin en MasterChef

Raúl Ocampo expresó su opinión de si siente responsabilidad de que Caterin Escobar haya sido eliminada de MasterChef Celebrity.

Raúl Ocampo, Caterin Escobar
Raúl Ocampo responde con firmeza tras ser culpado por la eliminación de Caterin en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, fue eliminada la actriz Caterin Escobar. Se convirtió en la celebridad número nueve que sale de la competencia de cocina del Canal RCN.

¿Cuál error cometió Caterin Escobar para que la eliminaran de MasterChef Celebrity?

Un imperdonable error fue el causante de la eliminación de Caterin, pues no contó con la suerte en su plato y le quedó un hilo que disgustó a los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Caterin Escobar
Caterin Escobar, eliminada de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

A los expertos gastronómicos les causó amargura eliminar a la actriz, pues justificaron que era de las celebridades más comprometidas y que cocinaba bien, pero de eso se trata el juego y hay que cumplir las reglas.

No obstante, en la eliminación de Caterin Escobar hizo revuelo el nombre de Raúl Ocampo debido a la decisión que tomó de salvar a Ricardo Vesga.

¿Por qué Raúl Ocampo salvó a Ricardo Vesga?

Resulta que capítulos atrás, Ocampo se ganó la ventaja en un sobre que consignaba la posibilidad de salvar a un participante en riesgo de eliminación, así que el actor eligió a su colega Ricardo.

De acuerdo con Raúl, salvó a Ricardo porque si debe enfrentarse en una próxima eliminación con él puede que le gane; pero si tuviese que enfrentarse con los otros que estaban en riesgo, ellos podrían sobresalir por encima de él.

Entonces, hubo internautas y seguidores del formato culinario que comenzaron a culpar a Raúl Ocampo por la eliminación de Caterin. Esto justificando que podía haberla salvado a ella, Patty, Pichingo o Alejandra en vez de Ricardo.

¿Qué respondió Raúl Ocampo por culparlo de la eliminación de Caterin Escobar?

El actor no se quedó callado y en charla con la producción del Canal RCN lanzó una tajante respuesta. Para Ocampo, él no tiene la culpa de lo que ocurrió con la más reciente eliminada de MasterChef.

Raúl Ocampo
Momento en el que Raúl Ocampo salvó a Ricardo Vesga | Foto del Canal RCN.

"Esto es un juego. Yo acá no eliminé a nadie, yo solo saqué de la eliminación a alguien ", contestó Raúl Ocampo.

No obstante, cabe decir que tan pronto se supo de Caterin no seguía en la competencia, fue notorio el rostro de tristeza del actor que se había ganado la ventaja.

No te pierdas ni un solo capítulo de MasterChef Celebrity descargando la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

