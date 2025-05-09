Yina Calderón aguanta las lágrimas por Epa Colombia tras incautación de celular

El caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, sigue haciendo Eco. Tiempo atrás, la empresaria de queratinas fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, y en este nuevo espacio hubo polémica.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity y recibirá castigo: esta es la razón

¿Qué pasó con Epa Colombia en la Escuela de Carabineros de Bogotá?

Resulta que Epa Colombia estuvo bajo la lupa tras incautación en el nuevo lugar donde se encuentra privada de la libertad. De acuerdo con los reportes de las autoridades, hallaron tres teléfonos celulares y un cargador, los cuales son objetos que no están permitidos.

En consecuencia, se le habría adjuntado uno de los celulares a Epa Colombia y eso desató todo tipo de opiniones en las plataformas de interacción social.

Epa Colombia fue trasladada | Foto del Canal RCN.

Pues bien, desde México Yina Calderón se sumó al reciente tema que involucró a su amiga Epa Colombia, de modo que, a su modo de ver las cosas, la empresaria de fajas cuestionó la veracidad de la incautación.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Bolivia ¡Al Mundial!

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras incautación a Epa Colombia?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se encuentra muy afectada por Daneidy Barrera Rojas y justificó que ojalá su colega tuviera un teléfono celular para poderse comunicar con ella. A Calderón por poco y se le salen las lágrimas.

"Yo vi esas imágenes de los colchones de ella (Epa Colombia), que eso le volvieron la habitación una nada. A mí me dio un pesar, a mí me da una tristeza. Dizque tenía celulares, ¿de dónde? Ojalá tuviera un celular para yo hablar con ella", manifestó la empresaria de fajas.

A renglón seguido, Yina indicó que si fuese el caso en el que Epa Colombia tuviese un celular, cuestionó cuántos presos cuentan con uno de estos aparatos móviles.

Yina Calderón extraña la libertad de Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón en el ojo del huracán porque renunciaría a enfrentamiento contra Valdiri por WestCol

"Se la montaron ya... Me da una tristeza con mi amiga la Epa, todo sería tan distinto si la Epa estuviera afuera. Pero bueno, amigos, no nos pongamos tristes", reflexionó Yina Calderón.

Epa Colombia fue arrestada a comienzos de año. Luego de haber contribuido en el daño de una estación de TransMilenio, le pusieron una condena de un poco más de cinco años.