Yina Calderón en el ojo del huracán porque renunciaría a enfrentamiento contra Valdiri por WestCol

Yina Calderón causó revuelo, pues aseguró que WestCol la tiene triste e incluso no se enfrentaría contra Andrea Valdiri.

La influencer Yina Calderón causó revuelo al hablar de la posibilidad de que renuncie al evento del enfrentamiento contra Andrea Valdiri. Según la empresaria de fajas, el organizador del evento, el streamer WestCol, habló mal de ella y eso la puso a dudar.

¿Por qué Yina Calderón renunciaría a evento de boxeo contra Valdiri?

WestCol realizó una transmisión junto a Karina García, ahí fue cuando el streamer se refirió despectivamente de Calderón. Sin embargo, antes del evento, las figuras públicas no se respetaban, aunque la empresaria indicó que no ha vuelto a decir nada malo de él y por eso es que no sabe si ir o no al ring de boxeo.

"¿Será que mejor por honor, no nos vamos por allá?... A una participante de su propio evento, a la pelea estelar de la noche, es que me duele. ¿Cómo WestCol me hace esto?, pero bueno", expresó Yina Calderón.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia precisó que se encuentra preparándose y el "cachetón" (WestCol) hace la transmisión en vivo en la que remarcó que la polémica emprendedora no suena en las plataformas digitales.

"Y que digan que no sueno no importa, pero nene, yo voy a estar en tu evento, voy a estar en tu pel3a, no hables mal de los que vamos a estar en tu evento... porque entre ladrones no nos pisamos... Entonces, no sé, me provoca escribirle al manager", añadió Yina Calderón.

¿Yina Calderón está triste por WestCol?

Por lo que se interpreta, a la influencer no le gustó que WestCol recientemente la criticara y eso abriría la posibilidad de que desista al enfrentamiento contra Valdiri, el cual se tiene contemplado para octubre.

Inclusive, Yina dijo que le está dando "miedo" ir al encuentro de boxeo porque ella ha estado promocionándolo y el streamer no agradece eso. Además, cuestionó que si ella no suena, por qué la invitaron a Stream Fighters.

"En el contrato no decía que en el evento o dueño del evento podía hablar de los participantes... No sé, estoy triste con WestCol", finalizó.

