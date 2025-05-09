Participantes de MasterChef Celebrity rompieron en llanto con cartas de sus mamás: así reaccionaron

La cocina de MasterChef Celebrity vivió uno de los capítulos más emotivos de la temporada. En medio de la tensión de la competencia, los participantes recibieron una sorpresa inesperada: cartas escritas por sus seres queridos.

¿Cómo reaccionaron los participantes de MasterChef al recibir cartas de sus seres queridos?

Los participantes se encontraron con una caja misteriosa en el capítulo del 5 de septiembre la cual al abrirla era una carta, al abrirla se dieron cuenta que era enviada por un ser querido.

Cada participante fue abriendo su respectiva carta y dentro de ella se encontró con un mensaje de sus mamás, parejas, hijos o ser querido.

El primero en abrir su carta fue Ricardo Vesga quien recibió un mensaje de su mamá, algo que sorprendió al actor ya que confesó que ella tenía alzheimer.

Qué bonito este regalo, es muy personal, lograr que mi mamá que tiene alzheimer pudiera organizar este discurso.

Participantes lloraron con cartas en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

Valentina Taguado, Michelle Rouillard y más participantes rompieron en llanto con cartas de sus familiares

Sin duda alguna, esta sorpresa tocó profundamente a cada uno de los famosos, quienes no pudieron contener las lágrimas al leer mensajes cargados de amor, apoyo y orgullo.

Algunos recordaron lo difícil que ha sido estar lejos de sus familias, mientras que otros encontraron en esas palabras la motivación para seguir en el reality.

Valentina fue una de las más conmovidas con el detalle y al leer la carta de su mamá rompió en llanto.

Un saludito para mi muñeca de porcelana, el orgullo que siento al ver la gran mujer en la que te has convertido, siempre estaré a tu lado, cuenta conmigo para respirar cada día.

Michelle, Raúl y Nico Montero también se mostraron conmovidos con cartas de sus mamás, quienes los motivaron a seguir dándola toda en la competencia.

Burrita, estoy muy orgullosa de ti, tu dedicación y determinación son admirables, no importa lo que pase para mí eres la ganadora. le escribió la mamá de Michelle.

Alejandra Ávila también fue otra de las que recibió un emotivo mensaje en el que su mamá le expresó lo orgullosa que estaba de ella.

Estoy a miles de kilómetros, estoy enviándote mi energía, siempre estoy apoyándote y sintiéndome orgullosa de lo que eres.

Los chefs y Claudia Bahamón recibieron cartas de sus seres queridos en MasterChef Celebrity

Los chefs y Claudia Bahamón no se quedaron atrás en el programa y también se llevaron una sorpresa al recibir una carta.

Por su parte, la chef Belén recibió un emotivo mensaje de su mamá desde México el cual la hizo romperse en llanto.

Hija te deseo lo mejor de la vida porque eres una luchadora incansable, estoy muy orgullosa de ti por lo que eres, te quiero con todo el amor de mi alma.

Nicolás por su parte recibió un mensaje de su esposa con quien cumplió 10 años de casados y Jorge Rausch recibió una carta de sus hijas.

Papi eres una de las personas más importantes de mi vida gracias por todo lo que me has enseñado. Te amo muchísimo, eres un gran papá.