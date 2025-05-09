TLa historia de esta pequeña niña británica, apenas 10 años, es un testimonio de esperanza de cómo la ciencia puede transformar todos los destinos.

En su corta vida, esa niña enfrentó dos paros cardiacos y un trasplante de corazón. Lo que sorprende aún más es que gran parte de su recuperación. Fue posible gracias a la tecnología que en un inicio fue desarrollada para explorar el espacio.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity y recibirá castigo: esta es la razón

¿Cómo empezó la lucha de la pequeña niña?

A finales del año 2020, comenzó a sentir fuertes, dolores abdominales y lo que aparece hacer un malestar común, se terminó convirtiendo en una pesadilla, pues una convulsión llevó a los médicos a descubrir que su corazón estaba gravemente afectado.

Hoy la pequeña disfruta del colegio, el deporte y el teatro, con una vida plena. Foto Freepik

Durante la hospitalización sufrió dos paros cardiacos en los que subidas estuvo a punto de apagarse, una enfermedad que limitó seriamente el funcionamiento de su corazón puso en riesgo su futuro de inmediato, y los especialistas advirtieron que hacen un trasplante, el tiempo que le quedaría, sería muy corto.

Razón por la que su familia, desde ese momento empezó una larga temporada de espera que se prolongó hasta el año 2022, cuando finalmente aparece un donante.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Bolivia ¡Al Mundial!

¿De qué manera la tecnología espacial salvó su vida?

Mientras esperaba el trasplante, la pequeña necesitaba mantenerse con vida, por lo que los médicos recurrieron a una técnica innovadora, crear una conexión entre las cavidades de su corazón, para que la sangre pudiera fluir mejor, y para lograrlo, utilizar un dispositivo fabricado con un material especial diseñado para soportar las extremas condiciones de las misiones espaciales de la NASA.

Ese mismo material fue pensado en su momento para ruedas de exploradores que recurrirían el planeta Marte, y fue clave para estabilizar a la niña en la tierra, las ciencias espaciales que parecía tan lejana, se convirtió entonces en la herramienta que le permitió superar el día a día hasta recibir el órgano que necesitaba.

De recibir su trasplante de corazón en el 2022, la vida está pequeña niña de un giro inesperado, y pasó de estar del borde de la muerte a disfrutar de las actividades cotidianas de su edad.

Artículos relacionados Yina Calderón ¿Yina Calderón confirmó colaboración con Melissa Gate? Esto dijo la influencer

¿Cómo vive la pequeña niña después de esta experiencia?

Hoy lleva su vida con normalidad, práctica, deportes en el colegio, monta caballo, y hasta participa en obras de teatro, demostrando que cada día es una nueva oportunidad.

La niña británica sufrió dos paros cardiacos antes de recibir un trasplante en 2022. Foto Freepik

Su recuperación ha sido motivo de asombro, paramédicos, familiares y todas las personas que han conocidos su historia, pues es un caso que nosotros refleja la fortaleza de una niña que venció 2 dos veces a la muerte, sino también como la tecnología desarrollada para llegar al espacio. Puede terminar siendo también una razón de la esperanza aquí en la tierra.