David Ospina celebra su clasificación al tercer Mundial con emotivas imágenes: “El mejor arquero”
David Ospina compartió la alegría de su tercer Mundial en una imagen que cautivó a los hinchas y recibió muchos elogios.
Después del triunfo de la Selección Colombia contra Bolivia, con una victoria 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla que le dio a la tricolor la clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, varios jugadores compartieron cómo festejaron el momento. Uno de ellos fue el arquero David Ospina, quien decidió mostrar a sus seguidores una imagen muy especial.
David Ospina celebra con su familia tras la clasificación de Colombia al Mundial
El portero publicó en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de seis millones de seguidores, una fotografía no del equipo sino de su familia. En la imagen aparece junto a su esposa e hijos, celebrando sobre la cancha el paso al Mundial.
David Ospina mantiene una sólida relación con su esposa, Jesica Sterling, con quien contrajo matrimonio en 2012 tras varios años de noviazgo.
Desde entonces han formado una familia estable y discreta. De esta unión nacieron sus dos hijos, Dulce María y Maximiliano, quienes suelen acompañarlo en diferentes momentos importantes de su carrera deportiva.
En la publicación, Ospina aparece sonriente y escribió la frase: “Momentos únicos e inolvidables! ❤️🇨🇴”.
La fotografía rápidamente se llenó de ‘me gusta’ y de comentarios en los que los hinchas no solo destacaron la actuación del arquero en el partido, sino que también le enviaron felicitaciones y mensajes de cariño.
Entre los comentarios se pudieron leer frases como: “El Rey David”, “El mejor arquero del mundo y un caballero”, “¡Colombians CHAMPIONS!” y “Te queremos Ospina, un señor fuera y dentro de la cancha 🙌🙌”.
Orgullo tricolor: Ospina y James celebran juntos el paso a su tercer Mundial
Ospina también compartió en sus historias de Instagram una imagen oficial de la Selección Colombia, en la que aparece junto a Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero que hace referencia a que estos lograron poner su nombre en su tercer Mundial y cerrar el ciclo de manera brillante.
En otra historia, Ospina publicó la galería de imágenes que compartió James Rodríguez. En una de ellas ambos aparecen con gesto de ganadores y el puño cerrado, símbolo de fuerza. La publicación recibió gran cantidad de elogios, resaltando a dos jugadores que han sido figuras en los triunfos de Colombia en los últimos años.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike