David Ospina celebra su clasificación al tercer Mundial con emotivas imágenes: “El mejor arquero”

Después del triunfo de la Selección Colombia contra Bolivia, con una victoria 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla que le dio a la tricolor la clasificación al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, varios jugadores compartieron cómo festejaron el momento. Uno de ellos fue el arquero David Ospina, quien decidió mostrar a sus seguidores una imagen muy especial.

David Ospina celebra con su familia tras la clasificación de Colombia al Mundial

El portero publicó en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de seis millones de seguidores, una fotografía no del equipo sino de su familia. En la imagen aparece junto a su esposa e hijos, celebrando sobre la cancha el paso al Mundial.

David Ospina comparte foto tras el triunfo de Colombia y su tercera clasificación a un Mundial. (Foto: AFP)

David Ospina mantiene una sólida relación con su esposa, Jesica Sterling, con quien contrajo matrimonio en 2012 tras varios años de noviazgo.

Desde entonces han formado una familia estable y discreta. De esta unión nacieron sus dos hijos, Dulce María y Maximiliano, quienes suelen acompañarlo en diferentes momentos importantes de su carrera deportiva.

En la publicación, Ospina aparece sonriente y escribió la frase: “Momentos únicos e inolvidables! ❤️🇨🇴”.

La fotografía rápidamente se llenó de ‘me gusta’ y de comentarios en los que los hinchas no solo destacaron la actuación del arquero en el partido, sino que también le enviaron felicitaciones y mensajes de cariño.

Entre los comentarios se pudieron leer frases como: “El Rey David”, “El mejor arquero del mundo y un caballero”, “¡Colombians CHAMPIONS!” y “Te queremos Ospina, un señor fuera y dentro de la cancha 🙌🙌”.

Orgullo tricolor: Ospina y James celebran juntos el paso a su tercer Mundial

Ospina también compartió en sus historias de Instagram una imagen oficial de la Selección Colombia, en la que aparece junto a Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero que hace referencia a que estos lograron poner su nombre en su tercer Mundial y cerrar el ciclo de manera brillante.

En otra historia, Ospina publicó la galería de imágenes que compartió James Rodríguez. En una de ellas ambos aparecen con gesto de ganadores y el puño cerrado, símbolo de fuerza. La publicación recibió gran cantidad de elogios, resaltando a dos jugadores que han sido figuras en los triunfos de Colombia en los últimos años.