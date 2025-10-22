Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Segundo bebé en camino? Valentina Ferrer desató rumores sobre su futuro con J Balvin

Un video de Valentina Ferrer en TikTok sobre la posibilidad de tener otro bebé con J Balvin encendió las redes por su gesto inesperado y divertido.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
J Balvin comparte su alegría tras aparecer en la portada de Billboard Brasil
J Balvin celebró aparecer en la portada de Billboard Brasil con un emotivo mensaje. (Foto: AFP)

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, dio de qué hablar tras publicar un video en TikTok que rápidamente se volvió tendencia, pues utilizó un trend para responder a una de las preguntas que más recibe de sus seguidores sobre si planea tener otro bebé junto al artista.

u reacción, sin necesidad de palabras, dejó claro que por ahora no parece estar considerando la idea, lo que generó una ola de comentarios entre sus fanáticos.

¿Qué dijo Valentina sobre tener otro hijo con J Balvin?

En el video, Valentina dejó ver que no es algo que esté en sus planes actuales, a pesar de que muchos fans insisten en que sería “lindo ver a Río con una hermanita”.

 

Algunos seguidores señalaron que podría tratarse solo de una broma, mientras que otros lo vieron como una respuesta sutil pero firme frente a las constantes preguntas sobre su maternidad, además también recordaron que la modelo ha estado enfocada en su carrera profesional, la cual atraviesa uno de sus mejores momentos gracias a sus colaboraciones internacionales y su regreso a las pasarelas.

¿Por qué Valentina podría no querer otro embarazo ahora?

Aunque la modelo no lo ha dicho directamente, sus seguidores han analizado algunos posibles motivos, además de su creciente agenda profesional, muchos destacan que Valentina ha hablado abiertamente sobre los cambios físicos y emocionales que vivió tras el nacimiento de su hijo Río.

Los seguidores de J Balvin y Valentina no dejan de preguntar si planean tener otro bebé.
Los seguidores de J Balvin y Valentina no dejan de preguntar si planean tener otro bebé. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

Como figura dentro del mundo del modelaje, un nuevo embarazo implicaría una pausa significativa en su trabajo y una transformación corporal que podría afectar temporalmente su ritmo laboral.

Por otro lado, también han resurgido las declaraciones que J Balvin ofreció recientemente en un pódcast, en las que admitió que durante el embarazo de Valentina no estuvo presente emocionalmente, y confesó que, debido a su lucha con la ansiedad y la depresión, se sintió superado por la situación y se distanció en ese momento, algo por lo que aún le pide perdón a Valentina.

¿Qué se sabe del futuro familiar de J Balvin y Valentina Ferrer?

Aunque ni Valentina ni J Balvin han confirmado planes de ampliar su familia, sus seguidores no dejan de especular, pues creen que, con el paso del tiempo, podrían animarse a buscar una niña, mientras otros piensan que prefieren mantener su foco en el crecimiento profesional.

Valentina atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales tras su regreso a las pasarelas.
Valentina atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales tras su regreso a las pasarelas. (AFP: Dimitrios Kambouris)

Su respuesta fue interpretada como un mensaje de autonomía y amor propio, dejando claro que la decisión de tener o no otro hijo es un tema que tomará en su propio tiempo, y no por las expectativas del público.

