Valentino Lázaro reveló que Andrea Valdiri lo citó ante la Fiscalía tras Stream Fighters

En exclusiva: Valentino Lázaro reveló en qué va su pleito legal con Andrea Valdiri y la inesperada llamada que recibió de la influenciadora.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentino Lázaro reveló cómo está su relación con Andrea Valdiri
Valentino Lázaro se sinceró sobre su relación con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

El creador de contenido Valentino Lázaro estuvo hablando con SuperLike.com sobre algunas de sus polémicas, una de ellas con la influenciadora Andrea Valdiri.

¿Cuál es el pleito legal que tienen Andrea Valdiri y Valentino Lázaro?

Valentino Lázaro se refirió a la polémica que ha tenido en el último año con la influenciadora Andrea Valdiri.

A finales del 2024 el influenciador acusó a Andrea Valdiri y a su mánager de haberle robado su cuenta de Instagram.

Valentino aseguraba que luego de perder su cuenta de Instagram se dio cuenta que el correo que tenía de recuperación era supuestamente el del mánager de la influenciadora.

Estas acusaciones llevaron a Andrea Valdiri a interponer una demanda encontra de Valentino por difamación y violenci* simbólica.

Valentino Lázaro se sinceró sobre su relación con Andrea Valdiri
Valentino Lázaro se sinceró sobre su problema con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Andrea Valdiri citó a Valentino Lázaro en la Fiscalía?

Valentino Lázaro tras el enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón en Stream Fighters reveló antes los micrófonos de SuperLike sobre cómo está su relación con la barranquillera.

El influenciador aseguró que su relación con Andrea Valdiri estaba mejorando y que precisamente, la bailarina lo había contactado por medio de su cirujano para avisarle que lo iba a citar a la Fiscalía para arreglar sus diferencias y problemas.

Andrea Valdiri me llamó y me dijo nos vemos en la Fiscalía, pero en buena onda. Según lo que entiendo es que vamos a arreglar las cosas, pero vamos a dejar claro lo que se puede y no hacer.

¿Cuándo le pidió disculpas Valentino Lázaro a Andrea Valdiri?

Valentino dejó ver su disposición para arreglar sus diferencias con Andrea Valdiri y tomó el tema de la citación en la Fiscalía como algo bueno para arreglar sus diferencias.

Cabe resaltar que, semanas atrás Valentino en medio de su programa digital le había pedido disculpas a la creadora de contenido barranquillera en el marco de su enfrentamiento a Yina Calderón.

“Valdiri te pido unas disculpas y espero le des en la jet* a Yina por todos.

Valentino en sus declaraciones aseguraba que se arrepentía de algunas de sus declaraciones en contra de la bailarina barranquillera, pero también no se iba a retractar de otras.

Voy por ti... A pesar de que varias cosas de las que dije aún las sostengo y me siento muy feliz de haberlas dicho, hay otras cosas que estuvieron muy mal.

Valentino Lázaro y hermana de Andrea Valdiri arremetieronncontra Yina Calderón
Valentino Lázaro y hermana de Andrea Valdiri se sinceraron sobre Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)
