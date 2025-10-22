Cami Pulgarín enfrenta a Yina Calderón tras fuertes acusaciones hacia WestCol

La influencer y empresaria de fajas Yina Calderón no deja de ser polémica. Días atrás, resonó el nombre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia porque abandonó el enfrentamiento de boxeo que tenía contra Andrea Valdiri.

No obstante, pasó el tiempo y la empresaria salió a dar declaraciones. Entre ellas, dijo que WestCol, organizador del evento del boxeo, le debería dinero.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Qué acusación hizo Yina Calderón contra WestCol?

De acuerdo con Yina Calderón, el streamer le debería 30 millones de pesos del pago total de su corta participación, pero hubo más porque responsabilizó a WestCol de que si a ella algo le llega a pasar.

Calderón comentó que después de Stream Fighters, empezó a recibir am3nazas y expresó que sería por las palabras de WestCol que lanzó en su contra. Las acusaciones de la emprendedora pusieron a hablar a otras figuras públicas.

Yina Calderón no dio el show que prometió en redes sociales | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Cami Pulgarín contra Yina Calderón y en defensa de WestCol?

La también exparticipante de La casa de los famosos Cami Pulgarín reaccionó a las acusaciones de Yina hacia WestCol. La influencer detalló que no comprende a la empresaria de fajas, pues si le llegase a pasar algo toda Colombia sería la sospechosa, así lo manifestó en su personaje de María José.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

"Hola, soy María José, perdonen el despeluque, pero es que acabo de ver una noticia donde Yina dice que si algo le pasa es culpa de WestCol. ¿Yina, estás bien? Donde a vos te pase algo toca que lleven presa a toda Colombia, todos seríamos sospechosos. ¿Cómo que culpa del pobre WestCol?, le van a echar ese baldado solo a él, no", reaccionó Cami Pulgarín.

En otras palabras, Cami Pulgarín detalló que Yina Calderón tiene diferencias con muchas personas, gran parte del escenario digital, así que arremeter contra WestCol no tendría tanta lógica por parte de la empresaria de fajas.

Cami Pulgarín en su personaje de María José | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Patty y Taguado protagonizaron rifirrafe con impacto físico del que todos se enteraron en MasterChef

Por el momento, Yina Calderón no le ha respondido a Cami Pulgarín, mientras que, WestCol no ha vuelto a mencionar a la emprendedora tras el evento de boxeo.