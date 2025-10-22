Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Estos eran los planes de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, antes de ser hallada sin vida

A pocos días de su repentina muerte, salen a la luz los planes que Baby Demoni tenía para su futuro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Los planes que tenía Baby Demoni antes de su trágico final sorprenden a todos
Impactante: los sueños que Baby Demoni no alcanzó a cumplir antes de su muerte. (Foto Canal RCN).

La muerte de Alejandra Esquin, conocida como Baby Demoni, sigue dejando más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido la noche del miércoles en que fue hallada sin vida. Recientemente, su mejor amigo reveló los planes que la joven tenía a futuro y confesó que aún no puede entender lo que pasó.

Artículos relacionados

¿Cuáles eran los planes de Baby Demoni antes de ser hallada sin vida?

Robin Alexis Parra, mejor conocido como La fresa más nea y mejor amigo de Baby Demini, habló con el periodista colombiano Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio en donde reveló detalles pocos conocidos sobre lo que ocurrió horas antes y después de la muerte de la influenciadora.

así fue hallado el cuerpo sin vida de Baby Demoni
El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

En su relato, La fresa más nea mencionó que continuaba impactado por la forma en la que ocurrieron los hechos debido a que Baby Demoni tenía planes a futuro que no cualquiera haría si pensara en quitarse la vida.

Artículos relacionados

Según comentó el joven, la influenciadora tenía planificado algunos viajes, además de tener en mente lo que haría en diciembre junto a varios de sus amigos más cercanos para celebrar las fiestas de este mes.

“Ella había hecho muchos planes, ella estaba recién operada, ella quería viajar, ella quería ir a muchos sitios, ella quería pasar navidad con el grupo de amigo que nos reuníamos los miércoles, en casa de ella”.

¿Mejor amigo de Baby Demoni cree que se quitó la vida?

Así mismo, La fresa más nea mencionó que no se atrevía a señalar a nadie como responsable de los hechos, ni siquiera a su pareja sentimental Miguel Ángel López, conocido como Samor, pese a las discusiones que tuvieron horas antes.

Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

Sin embargo, cuestionó le hecho de que la versión sobre su muerte apuntara a que ella misma había atentado contra su vida teniendo en cuenta que el techo de su casa era en PVC, y ella se encontraba recién operada de múltiples intervenciones en una sola sesión.

“No podría hacer fuerza, no podría levantar tantos sus brazos, no era una sola c1rugía, ella estaba cosida en los s3nos, el abdomen, las nalg4s”.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El escalofriante presentimiento de la hija de Baby Demoni antes de su fallecimiento Influencers

Hija de Baby Demoni, de solo 7 años, habría presentido la muerte de su madre

La hija de Baby Demoni habría tenido un presentimiento antes de la muerte de su madre, según personas cercanas a la influencer.

Aida Victoria Merlano reveló decisión que quiere sobre su hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano genera controversia al revelar cambio físico que quiere hacerle a su hijo

Aida Victoria Merlano les confesó a sus seguidores el cambio físico que quiere hacerle a su hijo Emiliano y divide opiniones.

Lo que dijo Daniela Duque de la nueva pareja de Andy Rivera dejó a todos en shock Andy Rivera

Expareja de Andy Rivera rompió el silencio y opinó sobre su nueva relación

Durante una ronda de preguntas en redes, Daniela Duque habló sin filtros de su relación con Andy Rivera y la cercanía con su nueva pareja, Xime Mua.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Violeta Bergonzi de MasterChef confesó qué procedimiento se realizó en el pasado y fans dividen opiniones en redes.

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo Tecnología

¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales entró al Top 9 de MasterChef Celebrity y conmovió con mensaje: “Celebro la vida”

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?