Estos eran los planes de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, antes de ser hallada sin vida

La muerte de Alejandra Esquin, conocida como Baby Demoni, sigue dejando más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido la noche del miércoles en que fue hallada sin vida. Recientemente, su mejor amigo reveló los planes que la joven tenía a futuro y confesó que aún no puede entender lo que pasó.

¿Cuáles eran los planes de Baby Demoni antes de ser hallada sin vida?

Robin Alexis Parra, mejor conocido como La fresa más nea y mejor amigo de Baby Demini, habló con el periodista colombiano Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio en donde reveló detalles pocos conocidos sobre lo que ocurrió horas antes y después de la muerte de la influenciadora.

El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

En su relato, La fresa más nea mencionó que continuaba impactado por la forma en la que ocurrieron los hechos debido a que Baby Demoni tenía planes a futuro que no cualquiera haría si pensara en quitarse la vida.

Según comentó el joven, la influenciadora tenía planificado algunos viajes, además de tener en mente lo que haría en diciembre junto a varios de sus amigos más cercanos para celebrar las fiestas de este mes.

“Ella había hecho muchos planes, ella estaba recién operada, ella quería viajar, ella quería ir a muchos sitios, ella quería pasar navidad con el grupo de amigo que nos reuníamos los miércoles, en casa de ella”.

¿Mejor amigo de Baby Demoni cree que se quitó la vida?

Así mismo, La fresa más nea mencionó que no se atrevía a señalar a nadie como responsable de los hechos, ni siquiera a su pareja sentimental Miguel Ángel López, conocido como Samor, pese a las discusiones que tuvieron horas antes.

Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

Sin embargo, cuestionó le hecho de que la versión sobre su muerte apuntara a que ella misma había atentado contra su vida teniendo en cuenta que el techo de su casa era en PVC, y ella se encontraba recién operada de múltiples intervenciones en una sola sesión.

“No podría hacer fuerza, no podría levantar tantos sus brazos, no era una sola c1rugía, ella estaba cosida en los s3nos, el abdomen, las nalg4s”.