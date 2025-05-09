Jennifer Lopez deslumbra en gala con vestido floral y anuncia su esperado regreso al cine

La ciudad de Los Ángeles fue escenario de la Gala del 25 aniversario de Young Eisner Scholars (YES), evento que reunió a personalidades del entretenimiento y la moda.

Jennifer Lopez fue una de las invitadas más esperadas y atrajo las miradas con un vestido de Roberto Cavalli que destacó por su irreverencia y un delicado estampado floral.

Jennifer Lopez deslumbra en Los Ángeles con vestido floral

El diseño, en tono crema y de silueta fluida, dejaba ver un juego de capas que se ajustaba a la tendencia de “ropa a la vista”.

La cantante combinó el atuendo con joyería de oro y piedras preciosas, además de un clutch en tono rosa suave. Su estilismo se completó con un peinado suelto y liso con raya al centro, una elección que resaltó la naturalidad de su look.

Entre los invitados al evento también estuvieron Kris Jenner, Jason Bateman y las hermanas Olsen. La gala, celebrada en un club privado en Bel Air, rindió homenaje a Nicole Avant y Ted Sarandos por su compromiso con causas sociales.

YES es un programa educativo que busca impulsar a jóvenes de comunidades con bajos recursos, brindándoles acceso a oportunidades académicas de largo plazo.

En redes sociales, Jennifer Lopez compartió su admiración por esta iniciativa y la definió como un proyecto que “empodera a estudiantes de alto rendimiento”.

A Jennifer Lopez le llueven elogios tras mostrarse con un vestido floral. (Foto: AFP)

La artista aprovechó el encuentro para reconocer públicamente al equipo de profesionales detrás de su look, mencionando a su maquillador Ernesto Casillas, al estilista de cabello Lorenzo Martin y al dúo de moda Mariel Haenn y Rob Zangardi.

El regreso de Jennifer Lopez a la pantalla grande

Más allá de su aparición en la gala, Jennifer Lopez también confirmó su participación en el remake de El beso de la mujer araña, cinta que se estrenará el 10 de octubre bajo la producción de Lionsgate.

La película, basada en la novela de Manuel Puig publicada en 1976, explora temas como la represión política y la identidad personal a través de la convivencia de dos prisioneros en una cárcel brasileña.

La nueva versión busca ofrecer una mirada contemporánea y visualmente renovada de esta historia considerada un clásico literario y cinematográfico.