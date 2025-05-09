¿Yina Calderón confirmó colaboración con Melissa Gate? Esto dijo la influencer

Yina Calderón, quien con frecuencia se encuentra en el centro de la polémica, una vez más dio de qué hablar en redes sociales luego de que sorprendiera con revelación sobre su actual relación con Melissa Gate.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su relación con Melissa Gate?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la controversial creadora de contenido aparece con frecuencia, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que fiel a su estilo directo y sin filtro se refirió a varios temas de su vida personal y laboral.

Sin duda, uno de los temas que más generó interés entre los internautas fue su relación con Melissa, con quien recordemos, protagonizó varias discusiones mientras juntas estuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Allí, Calderón no dudó en afirmar que ambas tienen una relación cordial, además de expresar su deseo de que en un futuro se de la oportunidad de trabajar con ella, “juntas la rompemos”, afirmó.

Yina Calderón reveló si hará colaboración con Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón hará colaboración con Melissa Gate?

En medio de su aparición en las historias de su cuenta personal, la exparticipante del reality de convivencia se sinceró respecto a una reciente conversación que sostuvo con Gate en los últimos en México.

“Es más, les voy a contar un secreto, en la entrevista que me la encontré, le dije hey, usted y yo por qué no nos vamos para la casa de los famosos de Telemundo y nos juntamos las dos y le hacemos la vida imposible”, dijo la influenciadora.

Sin embargo, Melissa fue sincera al responderle que por ahora no está interesada en participar, ya que no quiere volver a estar encerrada.

Yina Calderón reveló cómo es su relación con Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

Más adelante, Yina confesó que hasta las dos se rieron juntas, por lo que invitó a la gente a que “dejen de montar tanto show”.

Finalmente, la opita que por estos días se encuentra en territorio mexicano, no dudó en reiterar que no descarta la posibilidad de poder trabajar en un proyecto junto a la finalista del reality de convivencia, pues expresó su admiración por ella y hasta señaló que le parece una mujer muy talentosa, “a mí me cae bien” concluyó.