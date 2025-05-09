Aida Victoria Merlano hizo emotiva confesión sobre su hijo: "es mágico"

Aida Victoria Merlano, una de las figuras más reconocidas del panorama digital en el país, nuevamente compartió en redes un conmovedor en el que abrió su corazón para hablar sobre lo que significa la llegada de su hijo.

¿Por qué Aida Merlano se mostró conmovida en redes sociales recientemente?

En las últimas horas, famosa creadora de contenido quiso revelar un momento cargado de emotividad junto a Emiliano, en donde quiso expresar cuánto amor le despierta y cómo su vida se ha transformado desde su llegada.

“El amor por un hijo es tan grande que por ratos el sentimiento se desborda hasta que te hace querer llorar”, fueron las palabras que Aida Victoria escribió por medio de las historias de su cuenta de Instagram.

Allí, la influencer habló de lo bonito que se siente y de cómo el ser mamá le ha permitido anclarse a su presente como si el pasado no existiera, una inspiradora reflexión que deja ver su otra cara, pues justamente esta nueva faceta le ha permitido mostrar ante sus seguidores su lado más vulnerable y humano.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su nuevo rol como mamá?

En medio de sus palabras, la creadora digital también publicó un corto video en el que ella aparece junto al pequeño Emiliano mientras recostada en la cama lo sostiene en sus brazos, lo observa detenidamente y le acaricia su cabecita.

Por último, Merlano quiso concluir el texto reafirmando sus creencias y la manera en la que Dios se ha manifestado en su vida a través de su bebé.

“Es mágico, tanto, que sientes el amor de Dios materializado en un ser”, afirmó.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, el papá de su hijo?

Cabe mencionar que, en los últimos días el nombre de Aida Victoria, y Juan David Tejada ha estado en medio de la polémica, esto luego de que Yina Calderón asegurara que ambos están separados en este momento debido a una supuesta crisis en su relación.

Frente al tema, la barranquillera no dado ningún tipo de declaración, por lo que por ahora todo se trata de especulaciones sin ningún tipo de validez.