Karol G hace historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo: así fue su presentación

En la noche de este viernes 05 de septiembre, Carolina Giraldo, conocida mundialmente como Karol G una vez más hizo historia al convertirse en la protagonista del show de medio tiempo del partido inaugural de la NFL en Brasil.

¿Por qué Karol G hizo historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo?

El evento, que se llevó a cabo en el estadio Arena Corinthians de São Paulo, tuvo a la cantante colombiana como la primera mujer latina en liderar el show, un hecho histórico que marca un antes y un después en su trayectoria artística.

La presentación de la antioqueña estuvo marcada por la estética propia de su más reciente álbum de estudio ‘Tropicoqueta’, con una puesta en escena en la que además de brillar su talento, también fueron protagonistas los colores vivos, las frutas, flores y elementos característicos que han hecho para de esta nueva era de la cantante.

¿Cómo fue la presentación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Brasil?

Al ritmo de canciones como ‘Latina Foreva’, ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ y ‘Papasito’, la intérprete puso a vibrar el recinto deportivo en donde junto decenas de bailarines cautivó con las coreografías y un show en el que reafirmó por qué es una de las artistas del momento.

Así fue la presentación de Karol G en el medio tiempo de la NFL en São Paulo. Foto | Angela Weiss.

Por su parte, los miles fans que se dieron cita para este encuentro deportivo entre los Kansas City Chiefs y los Angeles Chargers, cantaron junto a la llamada ‘Bichota’ cada uno de los éxitos que hoy la mantienen como una de las artistas femeninas más escuchadas.

Cabe mencionar que, la ceremonia también contó con la participación de otros artistas como lo fue la cantante Ana Castela quien fue la encargada de entonar el himno nacional de su país, así como la interpretación de Kamasi Washington el saxofonista que tocó el himno de Estados Unidos.

¿Cómo fue el recibimiento de Karol G tras su llegada a Brasil?

Tras su llegada a territorio brasileño, la paisa se mostró emocionada con el efusivo recibimiento que le hicieron sus fans, pues en videos quedó registrado el amor de los fans por su visita al país.

Karol G hizo historia en el medio tiempo de la NFL en São Paulo. Foto | Mike Coppola.

Por su parte, la también compositora compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde se mostró emocionada de poder regresar a los escenarios y tener la posibilidad de conectar con su público haciendo lo que más le apasiona.