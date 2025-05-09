Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G desata furor y paraliza las calles de Brasil con su llegada | VIDEO

Karol G causa furor en redes tras aparecer en las calles de Brasil para compartir con sus seguidores.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Karol G
Así fue el encuentro de Karol G con sus fans en Brasil | Foto AFP/ Amy Sussman- Freepik

Karol G sorprendió a todos sus seguidores tras detener el tráfico en Brasil.

Artículos relacionados

¿Por qué Karol G causo revuelo en Brasil?

La cantante colombiana reunió a millones de fans en Brasil para realizar su presentación para el partido de fútbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

Recordemos que es la primera colombiana en encabezar el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en Sudamérica, consolidándose como una de las artistas más solidas en el mundo.

La antioqueña viajó a São Paulo e inmediatamente causo furor en las calles, ya que se colapsaron por la cantidad de fanáticos que habían en ese mismo lugar.

En varios videos y fotografías se puede observar a la intérprete rodeada de una multitud y compartiendo con sus fans, incluso, interactuó con algunos de ellos en portugués, lo que generó varios comentarios entre el público.

Artículos relacionados

¿Cuál canción interpretó Karol G en las calles de Brasil?

Uno de los momentos más importantes de la noche, fue cuando salió Karol G en un vehículo e interpretó 'Si antes te hubiera conocido'.

Las redes sociales estallaron luego de que varias fans se hayan tomado fotos, videos y momentos con la cantante de 'Papasito'.

Artículos relacionados

¿Por qué el show de Karol G será importante en Brasil?

El show de medio tiempo de NFL es un evento con grandes expectativas tanto en Colombia como a nivel mundial.

Se llevará a cabo en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil. En Colombia, se podrá ver en vivo y en directo desde Colombia el 5 de septiembre a las 7:00p.m. (hora colombiana).

Por el momento, la cantante tuvo la oportunidad de compartir su emoción y el significado que tiene este nuevo logro en su carrera musical. A través de redes sociales, ha revelado imágenes de sus ensayos en el estadio y su cercanía con el público.

"Que emoción ver el show"; "No puedo esperar más"; "Me preguntó que va a cantar"; fueron algunos comentarios de internautas.

Karol G
Así fue el encuentro de Karol G en Brasil | Foto AFP/ Giorgio Viera
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol G en la NFL Karol G

¿Cuándo y dónde ver el show de Karol G en la NFL en Brasil?

Detalles para ver la presentación de la cantante Karol G en el show de medio tiempo de la NFL.

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Así se mostró Karol G un día antes de su presentación para el medio tiempo en la NFL en Brasil.

Lady Gaga Lady Gaga

Fans de Lady Gaga reaccionan al inquietante video grabado en la Isla de las Muñecas

Lady Gaga lanzó The Dead Dance en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, un lugar lleno de leyendas que intriga a sus fans.

Lo más superlike

El episodio en la tribuna del partido Colombia vs Bolivia se volvió viral en cuestión de horas. Viral

Hincha de Colombia fue sorprendido con su “amante” en pleno estadio: esto sucedió

Un hincha de la Selección Colombia fue sorprendido con su “suplente” en la tribuna del estadio, generando polémica y hasta intervención policial.

La muñeca Annabelle en el estreno de "Annabelle Comes Home" de Warner Bros. Talento internacional

Se reveló la verdadera causa del fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"