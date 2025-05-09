Karol G desata furor y paraliza las calles de Brasil con su llegada | VIDEO

Karol G sorprendió a todos sus seguidores tras detener el tráfico en Brasil.

¿Por qué Karol G causo revuelo en Brasil?

La cantante colombiana reunió a millones de fans en Brasil para realizar su presentación para el partido de fútbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

Recordemos que es la primera colombiana en encabezar el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en Sudamérica, consolidándose como una de las artistas más solidas en el mundo.

La antioqueña viajó a São Paulo e inmediatamente causo furor en las calles, ya que se colapsaron por la cantidad de fanáticos que habían en ese mismo lugar.

En varios videos y fotografías se puede observar a la intérprete rodeada de una multitud y compartiendo con sus fans, incluso, interactuó con algunos de ellos en portugués, lo que generó varios comentarios entre el público.

¿Cuál canción interpretó Karol G en las calles de Brasil?

Uno de los momentos más importantes de la noche, fue cuando salió Karol G en un vehículo e interpretó 'Si antes te hubiera conocido'.

Las redes sociales estallaron luego de que varias fans se hayan tomado fotos, videos y momentos con la cantante de 'Papasito'.

¿Por qué el show de Karol G será importante en Brasil?

El show de medio tiempo de NFL es un evento con grandes expectativas tanto en Colombia como a nivel mundial.

Se llevará a cabo en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil. En Colombia, se podrá ver en vivo y en directo desde Colombia el 5 de septiembre a las 7:00p.m. (hora colombiana).

Por el momento, la cantante tuvo la oportunidad de compartir su emoción y el significado que tiene este nuevo logro en su carrera musical. A través de redes sociales, ha revelado imágenes de sus ensayos en el estadio y su cercanía con el público.

"Que emoción ver el show"; "No puedo esperar más"; "Me preguntó que va a cantar"; fueron algunos comentarios de internautas.