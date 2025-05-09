Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano se puso a bailar reguetón con su bebé en plena madrugada

Aida Victoria Merlano hizo sonreír por ponerse a bailar al ritmo urbano con su hijo, Emiliano.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano se puso a bailar reguetón con su bebé en plena madrugada | Foto del Canal RCN.

Desde que la influenciadora y creadora de contenido Aida Victoria Merlano dio a luz a su bebé, Emiliano, seguidores y usuarios digitales están al tanto de su experiencia siendo madre primeriza.

¿Cómo le ha ido a Aida Victoria Merlano tras tener a su bebé?

Aunque no es una tarea fácil, Aida Victoria se está disfrutando al máximo el hecho de convertirse en madre. Por ello, es común que comparta videos que la muestran ejerciendo este nuevo rol de vida.

Una de las acciones que la influenciadora más ha criticado no solo de su hijo, sino de los bebés en general, son los horarios de sueño. Esto porque ha manifestado que Emi, como le dice de cariño a su retoño, no duerme durante toda la noche, así que se despierta en plena madrugada.

En ese orden de ideas, Merlano entretuvo al compartir una historia en su perfil de Instagram, red social en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, pues apareció bailando reguetón con su bebé a la 1:53 de la mañana.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano está feliz siendo mamá | Foto del Canal RCN.

¿Cómo apareció Aida Victoria Merlano bailando reguetón con su bebé?

Sí, Aida Victoria Merlano protagonizó un gracioso video porque se puso a bailar reguetón con su bebé en brazos. Esto como si fuese una protesta debido a que era de madrugada y Emiliano no se quería dormir.

"No, si me vas a trasnochar, nos trasnochamos a mi manera", le dijo Aida a su bebé.

Enseguida, la mujer de Caribe puso el éxito urbano del año 2009 llamado Bien Loco, canción de los artistas Nova & Jory. Mientras bailaba, Merlano veía con alegría a su retoño y hasta hizo algarabía, tal como si se encontrara en una discoteca.

El clip sacó risas por la espontaneidad de la creadora de contenido al aparecer con Emiliano y seguir documentando su experiencia como mamá.

 

El hijo de Aida Victoria Merlano, llamado Emiliano, nació el pasado martes 29 de julio de 2025. Junto a su esposo, el empresario Juan David Tejada, la influencer compartió en redes sociales un video del conmovedor instante de la llegada de su bebé, donde dejó ver el inmenso amor que siente por su pequeño.

