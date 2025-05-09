Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisfer hoyos lamentó la eliminación de Caterin Escobar y envió emotivo mensaje

El actor Luis Fernando Hoyos se unió a los mensajes para expresar su cariño a la reciente eliminada de MasterChef Celebrity.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Caterin Escobar y Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025.
La emotiva despedida de Luisfer Hoyos a Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

El capítulo del pasado jueves 4 de septiembre podría ser catalogado como uno de los más emotivos en lo que va de esta décima temporada de MasterChef Celebrity, pues sin duda la eliminación de Caterin Escobar dejó un vacío en cada una de las personas que tuvieron la fortuna de conocerla.

¿Cómo reaccionó Luis Fernando Hoyos a la eliminación de Caterin Escobar de MasterChef Celebrity?

Uno de los participantes que decidió unirse a los mensajes de despedida de la cocina más importante del mundo fue Luis Fernando Hoyos, quien compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en la que hizo una sentida dedicatoria a su excompañera.

“¿Qué será de la cocina sin tú buena onda y tu sonrisa?” escribió el reconocido actor en un video en el que recordó a Caterin con algunas fotografías de lo que fue su paso por esta experiencia.

Por su parte, la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, decidió responderle con un amoroso mensaje en donde le hizo saber cuánto cariño y admiración siente por él, “eres el mejor, te quiero”.

Caterin Escobar y Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025.
Así se despidió Luisfer Hoyos de Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Luisfer Hoyos tras el mensaje que le envió a Caterin Escobar?

Como era de esperarse, seguidores del actual participante que por esto días se encuentra ausente en la cocina, reaccionaron a su despedida y aprovecharon para preguntarle cuándo será su regreso a las cocinas.

“Cuándo vuelves Luisfer te extrañamos”, “¿Y tú cuándo piensas volver? Te extrañamos, no es lo mismo sin ti.”, “Bro, haces falta”, “¿Cuándo regresas?, haces mucha falta”, escribieron los internautas.

Caterin Escobar y Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025.
Luis Fernando Hoyos lamentó la salida de Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

¿Por qué salió Caterin Escobar de MasterChef Celebrity 2025?

Aunque Escobar se caracterizó por ser una de las competidoras más fuertes de esta temporada, en esta oportunidad un grave error terminó costándole su salida, pues a pesar de que su plato no era malo, en medio de la degustación Belén Alonso encontró una brida en la preparación.

Finalmente, y luego de tomar una decisión, Nicolás de Zubiría, Jorge Rauch y Belén dieron a conocer que era ella quien debía dejar su delantal en la estación y salir por la puerta grande.

