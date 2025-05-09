Yina Calderón estalló tras críticas por fuerte comentario hacia La Jesuu: "dejen el show"

Fiel a su estilo directo, Yina Calderónnuevamente se defendió ante las constantes críticas que ha recibido por el comentario que lanzó días atrás sobre Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu.

¿Qué dijo Yina Calderón ante las críticas por comentario que hizo sobre La Jesuu?

Recientemente, la polémica creadora de contenido llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas en donde se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de sus seguidores.

“¿Qué opinas de que te llaman ahora rac1sta por La Jesuu?”, escribió uno de los internautas. Frente a esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en expresar su posición y aclarar que, no lo hace por la “susodicha”, sino por la admiración y respeto que siente por la raza negra.

Y es que, según lo comentó Calderón, las mujeres de esta raza son las le ponen sus pelucas, las extensiones, además de asegurar que tiene muchas amigas de color.

Yina Calderón respondió ante críticas por comentario a La Jesuu. Foto | Canal RCN.

“Tengo resto de amigos negros y no les gusta que tú les digas la morenita, el morenito, no, su raza es negra, y se sienten orgullosos de ser negros, entonces yo no veo, cuál es el conflicto, cuál es el problema”, señaló contundentemente la creadora de contenido.

Además de hablar sobre lo que piensa del tema, Yina se defendió al mencionar que en ningún momento sus palabras buscaron ofender a La Jessu, pues solo dijo que era una n3gr4 fastidiosa, “dejen tan show” reiteró.

Yina Calderón dejó clara su posición respecto a comentario contra La Jesuu. Foto | Canal RCN

¿Cuál fue el comentario que hizo Yina Calderón sobre La Jesuu?

Cabe señalar que, la polémica surgió inicialmente por las declaraciones que hizo la empresaria de fajas en medio de una entrevista que concedió en donde habló de cómo fue la convivencia con La Jesuu en La casa de los famosos Colombia.

"A la Jesuu, fue demasiado lo que me tocó vivir con esa ne***, con el respeto de todos los ne***, pero esa mal*** olía feo, era fastidiosa, es de verdad. Yo siento que con ella no podría yo", dijo.

Ante lo dicho por su excompañera, la también exparticipante respondió en sus historias lo siguiente: "Desgraciadamente esto sigue pasando en pleno 2025".