Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Tras la eliminación de Caterin Escobar, muchos de sus compañeros compartieron emotivas palabras ante su despedida.

¿Qué dijo Alejandra Ávila tras la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar fue eliminada de MasterChef Celebrity, pues su preparación no se encontraba a la altura de la competencia y por un simple error, quedo por fuera de la cocina más importante de Colombia.

Las reacciones de los chefs y compañeros no tardaron en llegar. Varios expresaron su tristeza y melancolía por la salida de la actriz, aunque resaltaron su paso por los fogones, destacando la ternura, creatividad y dulzura que siempre la caracterizaron.

Alejandra Ávila, una de las compañeras con las que compartió varios retos de la cocina, expresó unas emotivas palabras para la actriz.

"Espero que sepas todo lo que te quiero!!!!!!!. Me duele el alma, gracias, gracias gracias por tanto, mi chica"

¿Cuál fue la reacción de los seguidores tras la eliminación de Caterin Escobar?

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, varios de ellos recordarán con mucho amor y tristeza la participación de Caterin.

"Se va una gran cocinera y persona te extrañare mucho mi cata"; "Que lastima que salga tremendo cocinera"; "Todos pueden ganar ....ninguno es mejor que nadie!", fueron algunos comentarios de seguidores.

Recordemos que Caterin se tuvo que enfrentar con Alejandra Ávila, Pichingo y Patricia Grisales, aunque tuvieron grandes preparaciones, por un pequeño error salió de la cocina más importante de Colombia.

Así fue el mensaje de Alejandra Ávila a Caterin Escobar | Foto Canal RCN

¿Cuál fue el error de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

La decisión de los jueces fue contundente, ya que el plato de Caterin, titulado “Qué rollo estar aquí”, presentó un pequeño error: dejó un hilo en la preparación, lo que terminó por marcar su salida de la competencia.

Aunque los platos de sus demás compañeros también estaban a la altura de la competencia, la actriz no logró cautivar a los jueces.

Por el momento, no te pierdas de MasterChef Celebrity 10 años a través del Canal RCN y la app para disfrutar de los capítulos de la cocina más importante de Colombia.