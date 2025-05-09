Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Alejandra Ávila se despidió de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity con un conmovedor mensaje.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Alejandra Ávila, Caterin Escobar
Emotivo mensaje tras eliminación de Caterine Escobar | Foto Canal RCN

Tras la eliminación de Caterin Escobar, muchos de sus compañeros compartieron emotivas palabras ante su despedida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alejandra Ávila tras la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar fue eliminada de MasterChef Celebrity, pues su preparación no se encontraba a la altura de la competencia y por un simple error, quedo por fuera de la cocina más importante de Colombia.

Las reacciones de los chefs y compañeros no tardaron en llegar. Varios expresaron su tristeza y melancolía por la salida de la actriz, aunque resaltaron su paso por los fogones, destacando la ternura, creatividad y dulzura que siempre la caracterizaron.

Alejandra Ávila, una de las compañeras con las que compartió varios retos de la cocina, expresó unas emotivas palabras para la actriz.

"Espero que sepas todo lo que te quiero!!!!!!!. Me duele el alma, gracias, gracias gracias por tanto, mi chica"

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de los seguidores tras la eliminación de Caterin Escobar?

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, varios de ellos recordarán con mucho amor y tristeza la participación de Caterin.

"Se va una gran cocinera y persona te extrañare mucho mi cata"; "Que lastima que salga tremendo cocinera"; "Todos pueden ganar ....ninguno es mejor que nadie!", fueron algunos comentarios de seguidores.

Recordemos que Caterin se tuvo que enfrentar con Alejandra Ávila, Pichingo y Patricia Grisales, aunque tuvieron grandes preparaciones, por un pequeño error salió de la cocina más importante de Colombia.

Alejandra Ávila, Caterin Escobar
Así fue el mensaje de Alejandra Ávila a Caterin Escobar | Foto Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cuál fue el error de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

La decisión de los jueces fue contundente, ya que el plato de Caterin, titulado “Qué rollo estar aquí”, presentó un pequeño error: dejó un hilo en la preparación, lo que terminó por marcar su salida de la competencia.

Aunque los platos de sus demás compañeros también estaban a la altura de la competencia, la actriz no logró cautivar a los jueces.

Por el momento, no te pierdas de MasterChef Celebrity 10 años a través del Canal RCN y la app para disfrutar de los capítulos de la cocina más importante de Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Raúl Ocampo, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo responde con firmeza tras ser culpado por la eliminación de Caterin en MasterChef

Raúl Ocampo expresó su opinión de si siente responsabilidad de que Caterin Escobar haya sido eliminada de MasterChef Celebrity.

Caterin Escobar, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Mario Yepes reaccionó a la salida de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Mario Yepes no se quedó callado y envió emotivo mensaje tras salida de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity.

Caterin Escobar se convirtió en la novena eliminada Caterin Escobar

Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su emotiva despedida

Caterin Escobar cometió un error imperdonable para los jurados y se convirtió en al novena eliminada de MasterChef Celebrity ¡Varios lloraron!

Lo más superlike

Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa: ¿una segunda oportunidad amorosa tras años de separación?

Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa crecen tras nuevos encuentros y gestos públicos.

Karol G Karol G

Karol G desata furor y paraliza las calles de Brasil con su llegada | VIDEO

La muñeca Annabelle en el estreno de "Annabelle Comes Home" de Warner Bros. Talento internacional

Se reveló la verdadera causa de fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"