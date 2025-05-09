Mario Yepes reaccionó a la salida de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Caterin Escobar fue eliminada de MasterChef Celebrity, las reacciones de varios fanáticos y de sus compañeros no se hicieron esperar.

¿Cuál fue el error de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar, Alejandra Ávila, Pichingo y Patricia Grisales se tuvieron que enfrentar en el reto de eliminación. El reto consistía en realizar una preparación de total libertad con 60 minutos y la despensa abierta.

Los cuatro participantes se presentaron al atril, Alejandra Ávila y Pichingo sorprendieron con sus preparaciones, mientras que Patty tuvo algunos errores en su plato.

Al presentar el plato de Caterin Escobar, la chef Belén percibió un error, pues se le había quedado un pedazo de hilo y por ese fallo tuvo que abandona la cocina más importante de Colombia.

Así fue la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity | Foto Canal RCN

¿Cómo fueron las reacciones de los jueces tras la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Claramente, las reacciones de los compañeros no se hicieron esperar, donde se sorprendieron ante la eliminación de la actriz.

De hecho, Caterin rompió en llanto luego de que Jorge Rausch mencionara su nombre. Sin embargo, todos los jueces destacaron sus preparaciones y su creatividad en la cocina.

"Gracias por tener el privilegio y placer de haberles cocinado a los chefs. Los quiero a todos mucho"

¿Cómo reaccionó Mario Yepes tras la eliminación de Caterin Escobar?

Aunque Mario Yepes ya había sido eliminado de la competencia, no dudo en reaccionar ante la salida de la actriz.

A través de redes sociales, compartió su nostalgia y tristeza pero destacó la bella despedida de Caterin y lo talentosa que fue su participación en MasterChef Celebrity.

"Que triste salida, pero que hermosa despedida. Se va los más hermoso y tierno del programa"

No te pierdas ningún momento de MasterChef Celebrity a través del Canal RCN y la app para no perderte ningún capítulo de la competencia.