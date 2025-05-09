Karina García expuso la verdad de lo que vivió en su fugaz romance con Marlon Solórzano

Karina García tuvo la oportunidad de hablar sobre cómo fue su participación y estadía en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre sus romances en el reality?

Karina García tuvo una interesante transmisión en vivo con Westcol, allí confesó varias situaciones que vivió dentro del reality y cómo empezaron sus romances.

El streamer confesó que vio a Karina con algunos comportamientos cuestionables, mientras que la creadora de contenido recalcó que lo que se experimenta se convierte en la "vida" de la persona.

Con esa declaración, argumentó cómo empezaron los romances dentro de la casa más famosa de Colombia y cómo vivió su encuentro con Marlon Solórzano, aunque no lo haya nombrado.

"Lo que se vive en esa casa es tu vida, yo conozco una persona hoy, me gusta, no se dieron las cosas, en ese caso fue porque a él lo eliminaron super rápido. Pasaron tres meses donde yo estuve totalmente sola y llegó una persona que me gustó y me metí con él, ¿cuál es el problema?"

¿Qué pasó en realidad entre Marlon Solórzano y Karina García?

La modelo recalcó que con Marlon Solórzano solo hubo besos y no pasó nada más durante su encuentro en el reality.

"Sí yo siento química con alguien, ¿por qué negarme de vivir algo tan lindo, si los seres humanos nacimos para amar y ser amados?"

Además de ello, destacó que el romance con Altafulla empezó de manera natural y ambos se encontraban en la misma situación del encierro, por lo que su compañía era agradable para ambos.

Esto dijo Karina García sobre Marlon Solórzano | Foto Canal RCN

¿Cómo fue la experiencia de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido recalcó que su experiencia en el reality le cambió la vida, ya que pudo tener más visibilidad, se conectó con sus seguidores y empezó con más proyectos personales.

"Es un experimento social donde conocerás a personalidades"

Por el momento, ella se encuentra enfocada en el próximo evento de Stream Fighters, donde se realizará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus.