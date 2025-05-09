Yina Calderón se cansó de que la pongan en contra de Melissa y la Toxi Costeña

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre los comentarios que le suelen hacer sus seguidores sobre su relación con sus excompañeras de La casa de los famosos Colombia: Melissa Gate y la Toxi Costeña.

¿Qué le dicen a Yina Calderón sobre Melissa Gate y la Toxi Costeña?

La creadora de contenido ha recibido decenas de mensajes de varios internautas que han cuestionado su amistad con la influenciadora Melissa Gate, quien fue su rival en el reality y con la cantante la Toxi Costeña, quien se convirtió una de sus grandes amigas.

Algunos le han señalado que la paisa no la quiere tener cerca como ella cree y le han pedido que deje de defenderla ante las polémicas que ha protagonizado.

En cuanto a la Toxi Costeña le han dicho que ella no le conviene y solo la está utilizando para seguir vigente en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate y la Toxi Costeña?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 800 mil seguidores, y allí fue interrogada al respecto, por lo que ella decidió dejar un contundente mensaje sobre el tema.

"Estoy mamada de los mensajes 'es que Melissa te hace el feo', 'es que la Tóxica se aprovecha de ti', ¿por qué quieren meterme cizaña en contra de dos personas que me caen bien?, ni ellas me necesitan, ni yo las necesito, si nos hablamos es porque nos caemos bien", dijo.

Aclaró que ella ve a cada una enfocada en sus respectivos proyectos, por lo que, no ve la necesidad de ponerlas en contra.

Asimismo, mencionó que Melissa con ella es "bacana" y confesó que el día que sienta que la paisa le hace feo ella no dudará en retirarse, reiterando que a ella no le importa nada y lo puede hacer con total tranquilidad.

"Hablamos, tenemos una relación muy cordial, es más trabajaría con ella, ojalá se dé pronto. Juntas la rompemos", agregó.

Por ahora, Yina Calderón sigue en México cumpliendo con algunos compromisos labores tras señalar que, espera conquistar dicho país.