Falcao dedica emotivo mensaje a la Selección Colombia por su clasificación al Mundial 2026

La Selección Colombia ganó su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en Barranquilla. A través de redes sociales, el futbolista Radamel Falcao reaccionó y envió un mensaje de apoyo a sus excompañeros.

¿Cuál fue el mensaje que Falcao dedicó a la Selección Colombia?

La contundente victoria de la Selección Colombia frente a Bolivia en Barranquilla aseguró su presencia en el Mundial 2026, desatando una ola de emoción en los colombianos.

Entre las reacciones destacadas se encuentra la de Radamel Falcao García. El delantero no ocultó su emoción tras la clasificación y publicó un par de historias dedicadas a la Selección Colombia.

El futbolista no dudó en expresar públicamente su gratitud y emoción por el logro de la Selección Colombia, resaltando el compromiso y la dedicación de los jugadores en este proceso eliminatorio:

“Gracias por hacernos soñar, muchachos. Tenemos una cita muy importante en el 2026… ¡Vamos Colombia!”, escribió.

Para muchos internautas, estas publicaciones fueron una muestra del respaldo y la cercanía que el delantero mantiene con el equipo a pesar de no haber sido convocado para este proceso eliminatorio.

¿Por qué Falcao no fue convocado al partido entre Colombia y Bolivia?

Según medios especializados, ‘El tigre’ no fue convocado para el partido entre Colombia y Bolivia por varios factores relacionados con su presente deportivo. El delantero tuvo poca continuidad y minutos de juego en Millonarios, situación que, de acuerdo con declaraciones pasadas de Néstor Lorenzo, influye en su decisión de no llamarlo.

Además, a inicios de este año, Falcao sufrió lesiones como un trauma en el cuádriceps de su pierna derecha; aunque ya está recuperado, en varias ocasiones ha resaltado que su estado físico no le ha permitido alcanzar el nivel competitivo que suele tener.

Falcao no fue convocado para el partido por diversos factores / (Foto de AFP)

En torno a ello, internautas destacan que la convocatoria para enfrentar a Bolivia reflejó un proceso de renovación en la delantera. Jugadores como Jhon Córdoba, Luis Díaz y Dayro Moreno llegaron con mayor ritmo competitivo y, por ello, fueron elegidos por el cuerpo técnico para este encuentro.

¿Cuándo y contra quién volverá a jugar la Selección Colombia?

Tras ganar su clasificación al Mundial 2026, la Selección Colombia ya tiene definido su próximo compromiso internacional. El equipo viajará a Venezuela para enfrentar a la selección local el martes 9 de septiembre, en un partido programado para las 6:30 p.m. (hora colombiana).

El 9 de septiembre será el próximo partido de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

Este encuentro, correspondiente al calendario de preparación, servirá como una oportunidad para que el técnico pruebe variantes tácticas y dé continuidad a jugadores que han ganado protagonismo en las últimas convocatorias.

Los televidentes podrán disfrutar de este encuentro mediante la transmisión en vivo que se presentará a través de la App del Canal RCN.