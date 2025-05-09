Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Shakira llora en pleno concierto, conmueve a fans y se vuelve viral por emotivo momento: ¿Qué pasó?

Shakira protagoniza instante conmovedor en su concierto en Querétaro al interpretar su reciente éxito ‘Última’.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Momento viral: Shakira rompe en llanto durante su show en vivo
Shakira se emociona hasta las lágrimas en pleno concierto y conmueve a sus fans. (Foto: Kevin Winter / Getty Images / AFP)

Shakira volvió a ser protagonista de titulares internacionales durante su más reciente concierto en Querétaro, México. La barranquillera se encontraba interpretando su éxito más reciente, ‘Última’, cuando su voz se quebró y la emoción le hizo detener la canción por unos segundos.

Artículos relacionados

Shakira se emociona hasta las lágrimas en pleno concierto y conmueve a sus fans

Su público, consciente del momento, respondió con aplausos y cantos, acompañando a la artista mientras retomaba su presentación.

La cantante ha llevado su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ por diferentes países, combinando canciones clásicas con nuevas interpretaciones emocionando a sus fanáticos.

Shakira llora en concierto en México
Shakira se emociona hasta las lágrimas en pleno concierto y conmueve a sus fans. (Foto: AFP)

Los shows incluyen efectos visuales, coreografías y ocasiones especiales con invitados, creando experiencias que los seguidores consideran únicas y memorables.

El video que muestra un momento de vulnerabilidad de Shakira generó una ola de reacciones entre sus fans y se volvió viral en poco tiempo.

Artículos relacionados

Reavivan rumores de romance entre Shakira con Antonio de la Rúa

Muchos asociaron su llanto con su separación del exfutbolista Gerard Piqué o por su ex Antonio de la Rúa, mientras otros señalaron que la emoción podría estar relacionada con la dinámica familiar y la crianza de sus hijos.

En redes sociales, los internautas compartieron fragmentos del concierto y comentaron sobre las emociones que transmitió la barranquillera.

Shakira llora en concierto en México
Fans preocupados: Shakira se emociona mientras canta en su reciente concierto. (Foto: AFP)

Frases de ‘Última’ que hablan sobre relaciones que terminan y arrepentimientos resonaron con quienes la acompañaban desde la audiencia y desde plataformas digitales.

A pesar de las especulaciones, Shakira no ha confirmado ningún nuevo vínculo amoroso, aunque haya fuertes rumores de que volvió con su ex, Antonio de la Rúa.

Artículos relacionados

Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su relación en 2010, pero los rumores se han reavivado por la presencia del argentino en una cena en Miami con sus hijos y la presencia de Antonio en un concierto de Shakira en Ciudad de México.

Además, la artista incluyó en su repertorio la canción “Día de enero”, dedicada al exdirector. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un regreso sentimental.

Por el momento, su atención se concentra en la gira internacional, la producción de nuevos proyectos musicales y el cuidado de sus hijos.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa: ¿una segunda oportunidad amorosa tras años de separación?

Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa crecen tras nuevos encuentros y gestos públicos.

El episodio en la tribuna del partido Colombia vs Bolivia se volvió viral en cuestión de horas. Viral

Hincha de Colombia fue sorprendido por su esposa con otra mujer en pleno estadio: esto sucedió

Un hincha de la Selección Colombia fue sorprendido con su “suplente” en la tribuna del estadio, generando polémica y hasta intervención policial.

Mujer se vuelve DJ a los 81 años tras la muerte de su esposo Curiosidades

Mujer de 81 años se convierte en DJ y conquista la música en Estocolmo tras la muerte de su esposo

DJ Gloria, a sus 81 años, conquista Estocolmo con Gloria’s 50+ Disco, llevando música y alegría a mayores de 50 años.

Lo más superlike

Karol G Karol G

Karol G desata furor y paraliza las calles de Brasil con su llegada | VIDEO

Karol G causa furor en redes tras aparecer en las calles de Brasil para compartir con sus seguidores.

La muñeca Annabelle en el estreno de "Annabelle Comes Home" de Warner Bros. Talento internacional

Se reveló la verdadera causa de fallecimiento de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"