Shakira llora en pleno concierto, conmueve a fans y se vuelve viral por emotivo momento: ¿Qué pasó?
Shakira protagoniza instante conmovedor en su concierto en Querétaro al interpretar su reciente éxito ‘Última’.
Shakira volvió a ser protagonista de titulares internacionales durante su más reciente concierto en Querétaro, México. La barranquillera se encontraba interpretando su éxito más reciente, ‘Última’, cuando su voz se quebró y la emoción le hizo detener la canción por unos segundos.
Shakira se emociona hasta las lágrimas en pleno concierto y conmueve a sus fans
Su público, consciente del momento, respondió con aplausos y cantos, acompañando a la artista mientras retomaba su presentación.
La cantante ha llevado su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ por diferentes países, combinando canciones clásicas con nuevas interpretaciones emocionando a sus fanáticos.
Los shows incluyen efectos visuales, coreografías y ocasiones especiales con invitados, creando experiencias que los seguidores consideran únicas y memorables.
El video que muestra un momento de vulnerabilidad de Shakira generó una ola de reacciones entre sus fans y se volvió viral en poco tiempo.
Reavivan rumores de romance entre Shakira con Antonio de la Rúa
Muchos asociaron su llanto con su separación del exfutbolista Gerard Piqué o por su ex Antonio de la Rúa, mientras otros señalaron que la emoción podría estar relacionada con la dinámica familiar y la crianza de sus hijos.
En redes sociales, los internautas compartieron fragmentos del concierto y comentaron sobre las emociones que transmitió la barranquillera.
Frases de ‘Última’ que hablan sobre relaciones que terminan y arrepentimientos resonaron con quienes la acompañaban desde la audiencia y desde plataformas digitales.
A pesar de las especulaciones, Shakira no ha confirmado ningún nuevo vínculo amoroso, aunque haya fuertes rumores de que volvió con su ex, Antonio de la Rúa.
Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su relación en 2010, pero los rumores se han reavivado por la presencia del argentino en una cena en Miami con sus hijos y la presencia de Antonio en un concierto de Shakira en Ciudad de México.
Además, la artista incluyó en su repertorio la canción “Día de enero”, dedicada al exdirector. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un regreso sentimental.
Por el momento, su atención se concentra en la gira internacional, la producción de nuevos proyectos musicales y el cuidado de sus hijos.
