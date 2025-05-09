Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer de 81 años se convierte en DJ y conquista la música en Estocolmo tras la muerte de su esposo

DJ Gloria, a sus 81 años, conquista Estocolmo con Gloria’s 50+ Disco, llevando música y alegría a mayores de 50 años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mujer se vuelve DJ a los 81 años tras la muerte de su esposo
A los 81 años, encontró su ritmo: la DJ que conquista Estocolmo. (Foto: Freepik)

Madelein Mansson, conocida como DJ Gloria, a sus 81 años se ha destacado en la escena musical de Estocolmo, Suecia. Tras la muerte de su esposo, se reinventó y creó Gloria’s 50+ Disco, un proyecto dirigido a adultos mayores de 50 años.

DJ Gloria: la mujer de 81 años que conquista la escena musical en Estocolmo

La carrera de Mansson ha pasado por distintas etapas. Durante su vida fue cantante de jazz, diseñadora, jardinera e incluso instructora de aeróbics.

No obstante, fue a los 62 años cuando decidió incursionar en el mundo del DJing, un cambio radical que coincidió con un momento personal difícil tras la muerte de su esposo, quien padeció una larga enfermedad. La pérdida afectó su ánimo y la motivó a buscar nuevas formas de expresión.

Con ayuda de un joven DJ, alumno de su amiga, Mansson recibió sus primeras clases de mezcla y comenzó a experimentar con la música electrónica.

Visitó clubes para estudiar a otros profesionales y practicó constantemente hasta sentirse cómoda frente a las tornamesas.

Su experiencia inicial la llevó a identificar un problema: los horarios de los locales nocturnos no eran adecuados para un público mayor, por lo que decidió crear un espacio pensado exclusivamente para ellos, con eventos de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Mujer se vuelve DJ a los 81 años tras la muerte de su esposo
Madelein Mansson, la DJ que demuestra que nunca es tarde para empezar (Foto: Freepik)

Así es el estilo único de DJ Gloria, la mujer de 81 años que conquista la música

La presencia de DJ Gloria en la cabina se distingue por detalles como sus audífonos personalizados y su interacción constante con el público.

Su repertorio incluye canciones que abarcan varias décadas, desde clásicos hasta éxitos actuales, con el objetivo de mantener siempre llena la pista de baile.

Entre sus marcas registradas están abrir la noche con “I Will Survive” y cerrar con “At Last”, creando un recorrido musical que conecta con sus asistentes con la música disco de los 70’s.

Madelein Mansson también comparte su música en redes sociales, donde muestra fotografías y su estilo único. Además, se le ve muy contenta mientras baila los temas que toca en su tornamesa.

Mujer se vuelve DJ a los 81 años tras la muerte de su esposo
La mujer que reinventó su vida a los 81 años tras la muerte de su esposo. (Foto: Freepik)
