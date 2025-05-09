Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La emotiva fotografía de la esposa de Santiago Arias con el jugador tras el triunfo de Colombia

Santiago Arias y Karin Jiménez vivieron un tierno momento tras la clasificación de Colombia en Barranquilla.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Santiago Arias y su esposa enternecieron con una emotiva foto después del triunfo de la Selección.
La tierna imagen de Santiago Arias junto a su esposa tras la victoria de Colombia. (Foto: AFP)

En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia emocionó a todo un país al lograr el triunfo frente a la Selección de Bolivia, que le dio el pase directo a la Copa del Mundo 2026.

Santiago Arias celebra con su familia el triunfo de Colombia rumbo al Mundial 2026

Santiago Arias se destacó como un gran jugador de la tricolor, con una actuación impecable, y sigue siendo muy querido por la hinchada colombiana desde 2013, cuando lució por primera vez la camiseta de la selección. Antes de eso, en 2011, participó en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y en el Torneo Esperanzas de Toulon con la selección sub-23.

El lateral colombiano está concentrado con la Selección Colombia y el próximo partido contra Venezuela, pero eso no fue impedimento para festejar la clasificación.

Tras el partido, Santiago Arias y su esposa, Karin Jiménez, compartieron un emotivo momento en las gradas del estadio, donde se les vio abrazados y dándose un tierno beso, reflejando lo enamorados y felices que estaban tras la derrota de Bolivia.

La imagen fue compartida por Karin en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 835 mil seguidores y suele mostrar momentos de su vida familiar y su rol como madre.


Así celebró Santiago Arias con su esposa el triunfo de la Selección Colombia. (Foto: AFP)

¿Los hijos de Santiago Arias predijeron el marcador de Colombia?

El lateral colombiano y su esposa llevan más de 13 años juntos como pareja. Se casaron en 2013 y tienen tres hijos: Tiago, Lucca y Milan.

En una reciente publicación, apareció en un video junto a sus tres hijos muy contenta previo al partido, luciendo la camiseta de la tricolor.


Santiago Arias y su esposa enternecieron con una emotiva foto después del triunfo de la Selección. (Foto: AFP)

Tiago, el más pequeño, enterneció a los fans con su ternura y su dulce voz. Ante la pregunta de su mamá ‘¿quién juega hoy?’, respondió con cara pícara: ‘papá’.

En el clip, Karin les preguntó a los otros dos niños cuál sería el marcador, y aunque no acertaron al resultado final, respondieron que 2-0. Finalmente, Colombia venció a Bolivia 3-0.

Los comentarios llenos de ternura hacia los niños no se hicieron esperar, con mensajes como: “Hermosos”, “Tan bellos”, “Hermosuras” y “Mi familia favorita”.

 

