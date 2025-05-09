Mamá de James reveló la dura experiencia que tuvo en Barranquilla antes del partido de Colombia

María del Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, a través de sus historias de Instagram reveló el desafío que vivió en la ciudad de la Arenosa por culpa del calor.

El calor en Barranquilla, un verdadero reto para mamá de James Rodríguez

Rubio estuvo en Barranquilla para acompañar a su hijo, quien marcó el 1-0 a los 30 minutos del partido. Con este tanto, James llegó a 14 goles en Eliminatorias y rompió la marca que hasta hoy le pertenecía a Falcao como máximo anotador colombiano en esta competencia.

Mamá de James Rodríguez en Barranquilla (Foto: AFP)

La mamá del ’10’ contó a sus más de 491 mil seguidores que salió a correr, pero que la humedad y la temperatura le dificultaron hacer deporte.

Previo al partido de la ‘Tricolor’, decidió salir a trotar por la capital del Atlántico, algo que le costó en demasiado debido a la humedad y el calor. A pesar de esto, logró recorrer 12 kilómetros.

"Definitivamente, yo soy de esos casos a los que les cuesta más la humedad y las altas temperaturas, porque en la altura no me da tan duro como acá. Pero bueno, hoy fueron 12 con mucho sacrificio; y en Barranquilla, que no es lo mismo".

La mamá de James presume con orgullo el triunfo de su hijo en la Tricolor

No solo James Rodríguez fue protagonista en el partido contra la Selección Boliviana, sino también su pequeño hijo.

La mamá del ’10’ reveló una fotografía de Samuel, el hijo de James, con la camiseta de la Tricolor puesta y con el número 10 como su papá. Estaba sentado en la banca, previo al partido.

Mamá de James Rodríguez muestra imágenes del partido en Barranquilla. (Foto: AFP)

Por supuesto, compartió también la imagen de Samuel cantando el himno nacional en un video difundido por Deportes RCN, y como mamá orgullosa destacó que este es el tercer Mundial al que clasifica James Rodríguez.



Según ha revelado en varias ocasiones, este sería el último Mundial del volante colombiano, quien ha manifestado que se retiraría del fútbol después de la copa del mundo 2026, certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Una noticia que dejaría a más de uno con una tristeza infinita.