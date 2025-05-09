Celebrando 79 años de Freddie Mercury: ícono de Queen, voz inigualable y leyenda del rock

Freddie Mercury no se define solo por su legado con Queen ni por los himnos que marcaron generaciones. Nacido en Zanzíbar en 1946 como Farrokh Bulsara, su vida fue un constante proceso de reinvención. Hoy, 5 de septiembre, el icónico cantante celebraría 79 años.

Freddie Mercury: 79 años de un ícono que cambió la música

Desde la infancia en un internado de la India hasta los escenarios más grandes del mundo, cada etapa estuvo atravesada por la música, el arte y la búsqueda de identidad.

Mercury no solo cautivaba por su presencia. Estudios realizados años después de su muerte revelaron que su rango vocal superaba las tres octavas y que utilizaba recursos poco comunes en otros intérpretes de rock.

Esa capacidad le permitió moverse con naturalidad entre baladas, duetos con voces líricas como la de Montserrat Caballé y explosiones de energía como en We Will Rock You.

Su vibrato acelerado y la posibilidad de generar armónicos añadían un efecto particular a su interpretación. Esa singularidad explica por qué aún hoy resulta difícil encontrar artistas capaces de replicar la fuerza de su voz en vivo.

Mercury se convirtió en un ejemplo de cómo la técnica puede potenciarse con emoción y entrega en el escenario.

El rey del escenario, 79 años después: Freddie Mercury. (Foto: AFP)

La vida de Freddie Mercury más allá de la música

La creación de Queen fue el vehículo perfecto para canalizar su ambición artística.

Desde la fusión de géneros en A Night at the Opera hasta la estética visual del grupo, todo llevaba su sello. Sin embargo, la imagen del líder seguro y extravagante convivía con tensiones internas relacionadas con su identidad y su vida privada.

Investigaciones posteriores lo describen como un “gran pretender”, alguien que utilizaba el arte como un refugio frente a sus inseguridades.

Incluso tras el diagnóstico de VIH en 1987, no detuvo su actividad creativa.

Canciones como The Show Must Go On fueron grabadas cuando su salud ya estaba deteriorada, convirtiéndose en testimonios de resistencia.

Murió en 1991 en Londres, pero su legado creció después de su partida. Queen continuó sonando, el cine revivió su historia y nuevas audiencias lo reconocen como un símbolo cultural que trasciende épocas.