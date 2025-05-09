Hincha de Colombia fue sorprendido por su esposa con otra mujer en pleno estadio: esto sucedió

El duelo entre Colombia y Bolivia no generó emociones únicamente dentro de la cancha, pues en las gradas del estadio ocurrió un episodio que terminó llevándose la atención de todos los seguidores en las redes sociales.

¿Qué fue lo que pasó en la tribuna durante el encuentro entre Colombia vs Bolivia?

Esta vez en medio de la celebración que se vivía entre los hinchas presentes durante el encuentro entre Colombia y Bolivia, se conoció el caso de un hincha que compartía asiento con una mujer que, según fuentes cercanas, no era su pareja oficial.

Selección Colombia celebra triunfo con Bolivia/AFP: Luis ACOSTA

El momento no tardo en viralizarse, pues la pareja se vio expuesta ante las cámaras, generando de una población, todo tipo de comentarios y comparaciones, con los cambios estratégicos del técnico Néstor Lorenzo durante el partido.

¿Por qué se requirió intervención de la policía en este encuentro?

Aunque en principio parecía ser sólo un momento curioso para los asistentes en el estadio, término, siendo esa típica historia que se hace viral a nivel nacional, al ser capturados en el momento preciso del engaño.

Un momento divertido que generó controversia, memes y comentarios durante toda la jornada deportiva.

De acuerdo con los testigos, la esposa de aficionado llegó hasta el lugar y encontró al hombre con la mujer que los asistentes en el estadio habían apodado como “la suplente”, un momento de tensión que término requiriendo a la presencia de la policía, para calmar el momento.

Algunos de los asistentes aseguraron que el ambiente era tan incómodo que algunas personas solicitaron que miembros de la policía trasladaran a los implicados a otro espacio para evitar que la fiesta futbolera se viera interrumpida por este tipo de problemas personales.

¿Cómo reaccionaron las personas en las redes sociales tras este evento ocurrido durante el partido Colombia vs Bolivia?

Para muchos el episodio que se vivió en la tribuna en el partido fue un ingrediente extra de humor que acompañó el desempeño de Colombia en la cancha.

El 9 de septiembre será el próximo partido de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

Sin embargo, no fue de agrado para todos, pues algunos criticaron la exposición pública en un momento tan personal, además del uso despectivo de apodos para referirse a la mujer en cuestión.

Una escena que dejó en claro que en los estadios no solo se viven goles y emociones deportivas sino también historias inesperadas que capturan la atención de un país completo y las plataformas digitales.