Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Hincha de Colombia fue sorprendido por su esposa con otra mujer en pleno estadio: esto sucedió

Un hincha de la Selección Colombia fue sorprendido con su “suplente” en la tribuna del estadio, generando polémica y hasta intervención policial.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El episodio en la tribuna del partido Colombia vs Bolivia se volvió viral en cuestión de horas.
Un hincha colombiano fue sorprendido con su “suplente” en el estadio. La escena terminó en polémica y con intervención policial. Foto Freepik

El duelo entre Colombia y Bolivia no generó emociones únicamente dentro de la cancha, pues en las gradas del estadio ocurrió un episodio que terminó llevándose la atención de todos los seguidores en las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que pasó en la tribuna durante el encuentro entre Colombia vs Bolivia?

Esta vez en medio de la celebración que se vivía entre los hinchas presentes durante el encuentro entre Colombia y Bolivia, se conoció el caso de un hincha que compartía asiento con una mujer que, según fuentes cercanas, no era su pareja oficial.

Selección Colombia contra Bolivia
Selección Colombia celebra triunfo con Bolivia/AFP: Luis ACOSTA

El momento no tardo en viralizarse, pues la pareja se vio expuesta ante las cámaras, generando de una población, todo tipo de comentarios y comparaciones, con los cambios estratégicos del técnico Néstor Lorenzo durante el partido.

Artículos relacionados

¿Por qué se requirió intervención de la policía en este encuentro?

Aunque en principio parecía ser sólo un momento curioso para los asistentes en el estadio, término, siendo esa típica historia que se hace viral a nivel nacional, al ser capturados en el momento preciso del engaño.

Un momento divertido que generó controversia, memes y comentarios durante toda la jornada deportiva.

 

De acuerdo con los testigos, la esposa de aficionado llegó hasta el lugar y encontró al hombre con la mujer que los asistentes en el estadio habían apodado como “la suplente”, un momento de tensión que término requiriendo a la presencia de la policía, para calmar el momento.

Algunos de los asistentes aseguraron que el ambiente era tan incómodo que algunas personas solicitaron que miembros de la policía trasladaran a los implicados a otro espacio para evitar que la fiesta futbolera se viera interrumpida por este tipo de problemas personales.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron las personas en las redes sociales tras este evento ocurrido durante el partido Colombia vs Bolivia?

Para muchos el episodio que se vivió en la tribuna en el partido fue un ingrediente extra de humor que acompañó el desempeño de Colombia en la cancha.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?
El 9 de septiembre será el próximo partido de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

Sin embargo, no fue de agrado para todos, pues algunos criticaron la exposición pública en un momento tan personal, además del uso despectivo de apodos para referirse a la mujer en cuestión.

Una escena que dejó en claro que en los estadios no solo se viven goles y emociones deportivas sino también historias inesperadas que capturan la atención de un país completo y las plataformas digitales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa: ¿una segunda oportunidad amorosa tras años de separación?

Los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa crecen tras nuevos encuentros y gestos públicos.

Momento viral: Shakira rompe en llanto durante su show en vivo Shakira

Shakira llora en pleno concierto, conmueve a fans y se vuelve viral por emotivo momento: ¿Qué pasó?

Shakira protagoniza instante conmovedor en su concierto en Querétaro al interpretar su reciente éxito ‘Última’.

Mujer se vuelve DJ a los 81 años tras la muerte de su esposo Curiosidades

Mujer de 81 años se convierte en DJ y conquista la música en Estocolmo tras la muerte de su esposo

DJ Gloria, a sus 81 años, conquista Estocolmo con Gloria’s 50+ Disco, llevando música y alegría a mayores de 50 años.

Lo más superlike

Falcao dedica mensaje a la Selección Colombia Falcao

Falcao dedica emotivo mensaje a la Selección Colombia por su clasificación al Mundial 2026

Falcao felicitó a la Selección Colombia por la clasificación al Mundial 2026 y envió un emotivo mensaje a su equipo.

Karol G Karol G

Karol G desata furor y paraliza las calles de Brasil con su llegada | VIDEO

Alejandra Ávila, Caterin Escobar MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila expresó emotivo mensaje tras eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"