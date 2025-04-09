Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ni la lluvia, ni un camerino inundado frenaron a Shakira en Querétaro: así vivió su esperado regreso

Shakira enfrentó una tormenta y un camerino inundado en Querétaro, México pero no detuvo su concierto ante 40 mil fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira en concierto de México se le inundó el camerino
Bajo el agua, Shakira se presentó en Querétaro, México. (Foto: AFP)

Shakira una vez más brilló en el escenario esta vez lo hizo con dos conciertos en Querétaro, México y aunque estuvo bajo la lluvia y con un escenario inundado no dejó a sus fans decepcionados.

Shakira brilló en Querétaro, México pese a la tormenta

El Estadio Corregidora se convirtió en el epicentro de la música latina el 2 y 3 de septiembre con la llegada de Shakira y su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Más de cuarenta mil asistentes acompañaron a la artista en un evento marcado por las intensas lluvias que cayeron sobre la ciudad.

Tras casi dos décadas sin presentarse en Querétaro, la expectativa por ver a la barranquillera era enorme y las entradas para ambas fechas se agotaron en tiempo récord.

Shakira en concierto de México se le inundó el camerino
La barranquillera, Shakira dio un concierto en Querétaro, México bajo el agua. (Foto: AFP)

Sin embargo, los fans solo tuvieron que esperar unas horas, lo que no impidió que el entusiasmo se mantuviera a pesar de las complicaciones climáticas que retrasaron el inicio del show de la primera noche.

A Shakira se le inundó el camerino, sin embargo, no detuvo el concierto

Una fuerte tormenta azotó la zona sur de la capital queretana justo el día del primer concierto.

El aguacero causó filtraciones en el camerino de la cantante y obligó a posponer el espectáculo casi dos horas.

Incluso, las autoridades advirtieron que, si el clima empeoraba, se cancelaría la presentación para resguardar la seguridad del público.

No obstante, ni la amenaza de suspensión ni la incomodidad de la tormenta frenaron a los seguidores.

Decenas de miles permanecieron firmes en sus lugares bajo el agua, esperando ver a la intérprete de La Loba.

A Shakira se le inundó el camerino y salió igual a dar el concierto
En Querétaro, México a Shakira se le inundó el camerino y así salió a dar el concierto

Cuando Shakira finalmente salió al escenario, agradeció a quienes resistieron la espera y se refirió a ellos como su “manada” y compartió un video en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 93 millones de seguidores, un pequeño video de cómo quedó su camerino.

El espectáculo incluyó temas de distintas etapas de su carrera: La Fuerte, Pies Descalzos, Antología, Día de enero, TQG y La Tortura, entre otros. El cierre estuvo acompañado de una puesta en escena con una loba gigante y la interpretación de la BZRP Music Sessions #53.

