¿Karina García sería algo más que una amiga de Westcol? Esto dijo

Karina García tuvo la oportunidad de estar en una transmisión en vivo con el streamer, Westcol, donde reveló varias verdades sobre sus proyectos personales y cómo ha sido su vida tras participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Karina García realizó una transmisión en vivo con Westcol?

Recordemos que Karina y Westcol ya se conocían desde hace tiempo, pues la modelo había compartido en varias ocasiones transmisiones con el streamer. Incluso, él mismo había expresado públicamente su apoyo hacia ella durante su paso por el reality.

En esta oportunidad, ambos generaron gran revuelo al realizar una transmisión en vivo en la que conversaron sobre diversos temas: el reality, la vida sentimental de Karina, sus próximos proyectos con Stream Fighters y muchos otros detalles.

Karina recalcó que durante su participación en el reality, esta experiencia se convirtió prácticamente en su vida durante casi cinco meses.

Así fue la transmisión en vivo de Karina García con Westcol | Foto Canal RCN

¿Por qué Karina García dejó a la "friendzone" a Westcol?

En medio de la conversación, Karina García conversó sobre cómo es su amistad con el streamer, asegurando que se conocen desde hace bastante tiempo y que han tenido un fuerte vinculo de amistad a lo largo del tiempo.

"O sea, somos tan panas y yo sé tantas cosas de la vida de él y él sabe tantas cosas de la vida mía, que no nos pudiéramos ver de una manera distinta"

La modelo recalcó que las personas que han estado con ella, la han visto en diferentes aspectos de su vida, tanto en las buenas como en las malas.

"Entonces las personas que han estado conmigo me están viendo, me han hecho reir"

Algo que generó curiosidad, fue el rostro de Westcol, ya que varios internautas lo interpretaron un poco incómodo.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras conocer las declaraciones de Karina García sobre Westcol?

Varios seguidores comentaron sobre las expresiones del streamer, asegurando que en su rostro se notaba la atracción que sentía por Karina.

"En la cara de friendzone lo dice todo"; "El siempre le ha gustado ella"; "Estos dos traen su cuento, se nota"

Por el momento, la creadora de contenido seguirá con Altafulla, quien se destacó por estar en el partido de La Selección Colombia vs Bolivia.