Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Karina García sería algo más que una amiga de Westcol? Esto dijo

Karina García generó revuelo al hablar sobre su amistad con Westcol, quien dejó ver cierta incomodidad al respecto.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Karina García
Así fue el encuentro entre Karina García y Westcol | Foto Canal RCN

Karina García tuvo la oportunidad de estar en una transmisión en vivo con el streamer, Westcol, donde reveló varias verdades sobre sus proyectos personales y cómo ha sido su vida tras participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García realizó una transmisión en vivo con Westcol?

Recordemos que Karina y Westcol ya se conocían desde hace tiempo, pues la modelo había compartido en varias ocasiones transmisiones con el streamer. Incluso, él mismo había expresado públicamente su apoyo hacia ella durante su paso por el reality.

En esta oportunidad, ambos generaron gran revuelo al realizar una transmisión en vivo en la que conversaron sobre diversos temas: el reality, la vida sentimental de Karina, sus próximos proyectos con Stream Fighters y muchos otros detalles.

Karina recalcó que durante su participación en el reality, esta experiencia se convirtió prácticamente en su vida durante casi cinco meses.

Karina García
Así fue la transmisión en vivo de Karina García con Westcol | Foto Canal RCN

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García dejó a la "friendzone" a Westcol?

En medio de la conversación, Karina García conversó sobre cómo es su amistad con el streamer, asegurando que se conocen desde hace bastante tiempo y que han tenido un fuerte vinculo de amistad a lo largo del tiempo.

"O sea, somos tan panas y yo sé tantas cosas de la vida de él y él sabe tantas cosas de la vida mía, que no nos pudiéramos ver de una manera distinta"

La modelo recalcó que las personas que han estado con ella, la han visto en diferentes aspectos de su vida, tanto en las buenas como en las malas.

"Entonces las personas que han estado conmigo me están viendo, me han hecho reir"

Algo que generó curiosidad, fue el rostro de Westcol, ya que varios internautas lo interpretaron un poco incómodo.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras conocer las declaraciones de Karina García sobre Westcol?

Varios seguidores comentaron sobre las expresiones del streamer, asegurando que en su rostro se notaba la atracción que sentía por Karina.

"En la cara de friendzone lo dice todo"; "El siempre le ha gustado ella"; "Estos dos traen su cuento, se nota"

Por el momento, la creadora de contenido seguirá con Altafulla, quien se destacó por estar en el partido de La Selección Colombia vs Bolivia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García con Westcol Karina García

Karina García casi rompe en llanto tras en vivo con Westcol

La influenciadora Karina García casi llora frente a Westcol en medio de una transmisión en vivo juntos.

Altafulla y la Selección Colombia Selección Colombia

Altafulla entrevistó a los jugadores de la Selección Colombia tras victoria, esto le dijeron

Esto le dijeron los jugadores de la Selección Colombia al cantante Altafulla luego de su paso al Mundial.

Karina García, Altafulla Karina García

Karina García destapó lo que piensa de su relación con Altafulla, ¿cuánto durarán y tendrán hijos?

Karina García soltó detalles del vínculo amoroso que tiene con Altafulla y aceptó lo que hizo con él.

Lo más superlike

Santiago Arias y su esposa enternecieron con una emotiva foto después del triunfo de la Selección. Talento nacional

La emotiva fotografía de la esposa de Santiago Arias con el jugador tras el triunfo de Colombia

Santiago Arias y Karin Jiménez vivieron un tierno momento tras la clasificación de Colombia en Barranquilla.

Caterin Escobar se convirtió en la novena eliminada Caterin Escobar

Caterin Escobar quedó eliminada de MasterChef Celebrity: así fue su emotiva despedida

Una mujer descansa placidamente Salud

¿Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad? Esto dicen los expertos

Karol G previo a su show en Brasil Karol G

Karol G se mostró emocionada momentos antes de su show en la NFL en Brasil

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"